Gerichtspräsident: Freiheit der Berichterstattung konstituierend für Demokratie

Karlsruhe, ⁠23. Jun (Reuters) - Vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat am Morgen die Verhandlung über die Rundfunkfinanzierung begonnen. Die öffentlich rechtlichen Sender ARD und ZDF haben ‌am höchsten Gericht Verfassungsbeschwerde eingelegt, weil die Bundesländer im Jahr 2024 eine Beitragserhöhung um 58 ⁠Cent ⁠pro Monat ablehnten, obwohl die unabhängige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) diesen Betrag vorgeschlagen hatte. Die Länder verwiesen auf die geplanten Reformen, die durch Bündelung und Streichung von ‌Angeboten zu Einsparungen bei den ‌Sendern führten. Außerdem verfügten ARD und ZDF über Rücklagen. Ob diese Begründungen ausreichen, um vom KEF-Vorschlag ⁠abzuweichen, will der Erste Senat prüfen.

Gerichtspräsident Stephan Harbarth ‌sagte in seiner Einführung, ⁠die "Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk" sei im Grundgesetz garantiert und "schlechthin konstituierend für die freiheitliche demokratische Grundordnung". Dazu gehöre neben der ‌Staatsferne auch die ⁠bedarfsgerechte Finanzierung der Öffentlich-Rechtlichen, betonte ⁠Harbarth. Es gehe in dem aktuellen Verfahren darum, ob die Bundesländer abweichen dürfen, wenn sie andere Finanzierungswege aufzeigen. Die mündliche Verhandlung ist für den gesamten Dienstag geplant, ein Urteil wird aber erst in einigen Monaten erwartet.

(Bericht von Ursula KnappRedigiert von Ralf Banser - Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)