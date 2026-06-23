Glarner Kantonalbank zahlt Tier-2-Anleihe zurück

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Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Anleihe
Glarner Kantonalbank zahlt Tier-2-Anleihe zurück

23.06.2026 / 14:00 CET/CEST

Glarus, 23. Juni 2026 – Die Glarner Kantonalbank zahlt die ausstehende Tier-2-Anleihe über 150 Mio. Franken zurück. Die Rückzahlung entspricht dem Nennwert der Anleihe und den bis zum Rückzahlungstermin aufgelaufenen Zinsen.

Die Glarner Kantonalbank übt die Option zur vorzeitigen Kündigung und Rückzahlung der ausstehenden Tier-2-Anleihe vom 28. Juli 2021 im Umfang von 150 Mio. Franken (ISIN: CH1118223382) aus. Die Rückzahlung des Nennwerts erfolgt per erstem Rückzahlungstermin am 28. Juli 2026. Die erforderliche Zustimmung der Aufsichtsbehörde FINMA liegt vor.

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Glarner Kantonalbank AG
Hauptstrasse 21
8750 Glarus
Schweiz
Telefon:0844 773 773
E-Mail:shana.spichtig@glkb.ch
ISIN:CH0189396655
Börsen:BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange
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