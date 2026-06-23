Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Anleihe

Glarner Kantonalbank zahlt Tier-2-Anleihe zurück



23.06.2026 / 14:00 CET/CEST





Glarus, 23. Juni 2026 – Die Glarner Kantonalbank zahlt die ausstehende Tier-2-Anleihe über 150 Mio. Franken zurück. Die Rückzahlung entspricht dem Nennwert der Anleihe und den bis zum Rückzahlungstermin aufgelaufenen Zinsen.

Die Glarner Kantonalbank übt die Option zur vorzeitigen Kündigung und Rückzahlung der ausstehenden Tier-2-Anleihe vom 28. Juli 2021 im Umfang von 150 Mio. Franken (ISIN: CH1118223382) aus. Die Rückzahlung des Nennwerts erfolgt per erstem Rückzahlungstermin am 28. Juli 2026. Die erforderliche Zustimmung der Aufsichtsbehörde FINMA liegt vor.

Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Glarner Kantonalbank AG Hauptstrasse 21 8750 Glarus Schweiz Telefon: 0844 773 773 E-Mail: shana.spichtig@glkb.ch ISIN: CH0189396655 Börsen: BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2351260

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2351260 23.06.2026 CET/CEST