Globale Liquidität: Der Indikator, den die Wall Street unterschätzt? (Teil 3)

Markus Koch · Uhr
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Anleger an der Wall Street schauen vor allem auf Fundamentaldaten, Bewertungen und technische Indikatoren. Michael Howell von CrossBorder Capital argumentiert jedoch, dass ein anderer Faktor oft entscheidender ist: die Entwicklung der globalen Liquidität. Im Gespräch mit Lars von Thienen, von der Foundation for the Study of Cycles, erklärt Howell, warum Liquiditätsströme Marktzyklen prägen, was sie über Risikoappetit und Finanzierungs-bedingungen verraten und weshalb Anleger diesen Indikator nicht unterschätzen sollten.

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