

EQS-Media / 23.06.2026 / 08:45 CET/CEST



Pressemitteilung

Gookapi Sociedad Limitada und Your Family Entertainment AG bündeln ihre Kräfte zur Förderung europäischen Storytellings

Bilbao / München, 23. Juni 2026 – Gookapi Sociedad Limitada (Gookapi) und die Your Family Entertainment AG (YFE) geben ihre Zusammenarbeit bei der internationalen Distribution der von Gookapi vertretenen Fernsehserien „Liz’ Creative Workshop“, „Ezki the Storyteller“ und „Mithy the Explorer“ bekannt. Alle drei Produktionen stammen von der renommierten baskischen Produktionsfirma Baleuko.

Die Partnerschaft widmet sich der internationalen Vermarktung und Verbreitung werteorientierter, lehrreicher europäischer Geschichten und bringt hochwertige, kreative sowie pädagogisch wertvolle Inhalte zu Kindern und Familien auf der ganzen Welt.

Die Zusammenarbeit spiegelt das gemeinsame Engagement beider Unternehmen wider, originelle europäische Geschichten, kulturelle Vielfalt und inspirierende Inhalte zu fördern, die Kreativität, Neugier und Lernen anregen. Durch die internationale Distributionsexpertise von YFE und die kreative Vision von Gookapi werden die drei Serien neue Zielgruppen in zahlreichen Ländern und auf verschiedenen Plattformen erreichen.

Eine wichtige Grundlage für diese Kooperation entstand durch Begegnungen beim Cartoon Forum in Toulouse, einer der führenden europäischen Plattformen für die Präsentation starker Geschichten, die Entdeckung innovativer Animationsprojekte und den Aufbau wertvoller Branchennetzwerke.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der Your Family Entertainment AG, einem Unternehmen, das unsere Leidenschaft für hochwertige Kinderinhalte und europäisches Storytelling teilt. Die Erfahrung, das Engagement und die langjährigen Beziehungen von YFE auf dem internationalen Markt machen das Unternehmen zum idealen Partner, um diese Geschichten einem weltweiten Publikum zugänglich zu machen“, sagte Marianela Gomis, Head of Content und Prokuristin von Gookapi Sociedad Limitada.

„Wir schätzen die kreative Exzellenz von Gookapi sowie ihr Engagement für die Entwicklung bedeutungsvoller Geschichten für Kinder sehr. Das Unternehmen hat ein beeindruckendes Portfolio aufgebaut, das Fantasie, Bildung und Unterhaltung in einem wahrhaft europäischen Geist vereint. Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Marianela Gomis und ihrem Team daran zu arbeiten, diese Produktionen weiteren internationalen Zielgruppen zugänglich zu machen“, sagte Klaus Forch, Prokurist der Your Family Entertainment AG.

Die Vereinbarung unterstreicht das Bestreben beider Unternehmen, europäische Kreative zu unterstützen und die Präsenz europäischer Kinderprogramme auf dem globalen Markt zu stärken. Durch die Erweiterung der Reichweite von „Liz’ Creative Workshop“, „Ezki the Storyteller“ und „Mithy the Explorer“ möchten Gookapi und YFE dazu beitragen, ein lebendiges und international sichtbares europäisches Storytelling-Ökosystem weiter auszubauen.

FormularbeginnÜber Your Family Entertainment AG (YFE):

Die Your Family Entertainment AG (YFE) mit Sitz in München ist eines der führenden deutschen Unternehmen in der Produktion und Distribution von Kinder- und Familienprogrammen. YFE besitzt eine der größten unabhängigen Film-Programmbibliotheken Europas mit beliebten Titeln wie "Enid Blyton", "Fix & Foxi" und "Cosmo & Wanda - Wenn Elfen helfen". Die Inhalte von YFE sind für Bildungsqualität, Unterhaltungswert und Gewaltfreiheit bekannt. Mit „Content with a Purpose“ verfolgt YFE den Anspruch, Kinder und Familien nicht nur zu unterhalten, sondern junge Menschen in ihrer Entwicklung positiv zu begleiten – mit Geschichten, die Orientierung geben, Empathie fördern und verlässliche Vorbilder zeigen. YFE positioniert sich damit als Vorreiter für einen Kindermedienmarkt, der nicht nach Quote, Clickbait oder algorithmischer Reichweitenlogik optimiert, sondern nach Qualität, Verantwortung und Vertrauen.

YFE betreibt den mehrfach ausgezeichneten Pay-TV-Sender "Fix&Foxi TV", der auf vier Kontinenten präsent ist, den Free-TV-Sender "RiC TV" sowie verschiedene mobile und digitale Kanäle weltweit. Im Dezember 2021 konnte YFE Kartoon Studios (NYSE: TOON), ehemals Genius Brands International aus Hollywood, als neuen Hauptaktionär gewinnen. YFE und Kartoon Studios bieten unter dem Motto "Content with a Purpose" qualitativ hochwertige Inhalte einem globalen Publikum an.

Über Gookapi Sociedad Limitada (Gookapi):

Gookapi ist auf die Distribution, Finanzierung, Koproduktion und Entwicklung kreativer sowie technologischer Projekte spezialisiert. Unsere Mission ist es, hochwertige Inhalte mit Plattformen, Sendern und Zielgruppen auf der ganzen Welt zu verbinden. Bei Gookapi sind wir überzeugt, dass Kinderunterhaltung ein wirkungsvolles Instrument ist, um Kinder zu bilden, zu inspirieren und in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Deshalb wählen wir Geschichten sorgfältig aus und fördern Inhalte, die einen positiven Beitrag zu ihrer Kindheit leisten.

Contact Your Family Entertainment AG

Laurence Robinet

Türkenstraße 87

80799 München

Deutschland

Tel.: +49 (0) 89 99 72 71-0

E-Mail: laurence.robinet@yfe.tv

www.yfe.tv

www.rictv.de

Contact Gookapi Sociedad Limitada

Marianella Gomis

Calle de Oiñiturri

Durango, Bizkaia, 48200

Email: nella@gookapi.com

www.gookapi.com

End of the press release

Kontakt:

Your Family Entertainment AG

Malte Kähler

Tel.: +49 (0)89 / 99 72 71-0

Fax: +49 (0)89 / 99 72 71-91

EMail: ir@yfe.tv

www.yfe.tv

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Emittent/Herausgeber: Your Family Entertainment AG

Schlagwort(e): Entertainment

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Your Family Entertainment AG Türkenstraße 87 80799 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 997 271-0 Fax: +49 (0)89 997 271-91 E-Mail: ir@yfe.tv Internet: www.yfe.tv ISIN: DE000A161N14 WKN: A161N1 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2351512

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