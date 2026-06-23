London, 23. ⁠Jun (Reuters) - Großbritannien will Social-Media-Anbieter dazu bewegen, seriöse Medien auf ihren Plattformen sichtbarer zu machen. Wie das Kulturministerium in London am späten Montagabend (Ortszeit) mitteilte, sollen Facebook von Meta, ‌YouTube von Alphabet und TikTok Inhalte von öffentlich-rechtlichen Sendern wie der BBC, ITV und Channel 4 sowie ⁠anderen seriösen ⁠Anbietern in den Feeds und Suchergebnissen der Nutzer leichter auffindbar machen. Es sei von entscheidender Bedeutung, den Menschen einen besseren Zugang zu verlässlichen und genauen Nachrichten zu verschaffen, erklärte Kulturministerin Lisa Nandy. Die regulierten ‌öffentlich-rechtlichen Medien müssten im harten ‌Kampf gegen Desinformation gesehen und gehört werden. Eine höhere Sichtbarkeit dieser Anbieter könnte der Regierung zufolge helfen, Falschinformationen insbesondere ⁠in Krisenzeiten zu bekämpfen.

Daten der Medienaufsichtsbehörde Ofcom zufolge sind ‌soziale Netzwerke für die Mehrheit ⁠der britischen Erwachsenen und für rund drei Viertel der 16- bis 24-Jährigen zu einer Hauptinformationsquelle geworden. X, Meta, TikTok und YouTube äußerten sich zunächst ‌nicht konkret zu den ⁠Plänen der britischen Regierung. ⁠London hatte in der vergangenen Woche bereits ein Verbot der Nutzung der meisten Social-Media-Plattformen für Jugendliche unter 16 Jahren angekündigt. Die aktuellen Vorschläge sind Teil einer umfassenden Reform der britischen Medienlandschaft, die den traditionellen Sendern im Wettbewerb mit Streaming-Diensten und veränderten Sehgewohnheiten helfen soll.

(Bericht von Sam Tabahriti, geschrieben von Alexandra ⁠Falk. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)