Zweitgrößte Brauereikonzern

Heineken holt sich neuen Chef von JDE Peet's

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Der niederländische Bierbrauer Heineken holt sich mit Rafael Oliveira vom Kaffeekonzern JDE Peet's einen neuen Chef. Er ‌werde sein Amt ab Oktober für eine Dauer von vier Jahren antreten, ⁠teilte ⁠der weltweit zweitgrößte Brauereikonzern am Dienstag mit. Oliveira folgt auf Dolf van den Brink, der den Konzern nach sechs Jahren an der ‌Spitze im Januar verlassen ‌hatte. Mit dem Führungswechsel reagiert Heineken wie andere große Getränkehersteller auf sinkende ⁠Verkaufszahlen. Er sei zuversichtlich, "dass wir das Wachstum ‌beschleunigen, die Produktivität ⁠steigern und Heineken zukunftsfähig machen werden", erklärte Oliveira.

Oliveira leitet seit 2024 JDE Peet's. Der Eigner Keurig ‌Dr Pepper ⁠hatte ihn erst im ⁠April mit der Führung eines neuen globalen Kaffeegeschäfts beauftragt.

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