Helvetica Property / Schlagwort(e): Fonds/Immobilien

Helvetica Swiss Living Fund – Konditionen der Kapitalerhöhung



23.06.2026 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich, 23. Juni 2026 – Helvetica Swiss Living Fund (HSL Fund) mit erfolgreich durchgeführter Kapitalerhöhung und auf Kurs für ein starkes erstes Halbjahr 2026.

Emissionsresultat aus Kapitalerhöhung

Die Kapitalerhöhung des Helvetica Swiss Living Fund konnte erfolgreich durchgeführt werden. Die Bezugsrechte wurden vollumfänglich ausgeübt. Durch die Emission fliessen dem Fonds Neugelder in Höhe des Maximalbetrags von CHF 41 Millionen zu. Nebst der Mitwirkung von bestehenden Investoren konnten auch neue Investoren gewonnen und damit die Investorenbasis verbreitert werden.

Die Bezugsfrist dauerte vom 9. Juni bis 19. Juni 2026 und die Kapitalerhöhung wurde mittels Bezugsrechtsangebot durchgeführt. Es werden sämtliche 396 798 neue Anteile ausgegeben, durch welche die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile auf 3 967 982 wächst. Der Ausgabepreis betrug CHF 103.20 netto je Anteil. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt am 25. Juni 2026.

Die erfolgreiche Umsetzung zeigt, dass neben bestehenden Anlegern auch neue Investoren vom Anlagekonzept suburbaner Wohnliegenschaften überzeugt werden konnten. Dabei wurden insbesondere die aktuelle Ausschüttung, die Zukunftsaussichten und Potenziale sowie das im Vergleich tiefe Agio des Fonds positiv beurteilt.

Der Emissionserlös wird hauptsächlich für den Erwerb weiterer Liegenschaften in der Deutschschweiz sowie für wertsteigernde Investitionen in das bestehende Portfolio verwendet. Das Gesamtinvestitionsvolumen dieser Liegenschaften beträgt rund CHF 50 Millionen. Die Objekte befinden sich in der Ostschweiz und im Kanton Aargau und weisen Nettorenditen von 3.2 % beziehungsweise 3.5 % auf. Diese liegen über der aktuellen Bestandes-nettorendite des Portfolios. Zusätzlich wird ein Teil des Emissionserlöses in eine bereits gestartete umfassende Bestandessanierung investiert.

Business Update

Der Helvetica Swiss Living Fund entwickelt sich im ersten Halbjahr 2026 erfreulich. Auf Basis vorläufiger (ungeprüfter) Zahlen geht die Fondsleitung derzeit davon aus, einen Nettoertrag von rund CHF 1.55 pro Anteil (Gesamtjahr 2025: CHF 2.84 pro Anteil) und ist damit auf Kurs, das minimale Ausschüttungsziel von CHF 2.80 erneut zu erreichen (eine definitive Aussage zur Ausschüttung kann erst im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgen). Der starke Nettoertrag ist neben der stabilen Mietsituation insbesondere auf die zu Jahresbeginn angekündigte Reduktion der Betriebs- und Unterhaltskosten zurückzuführen, die zum Halbjahr vorläufig planmässig reduziert werden konnten. Die Leerstandsquote bleibt mit rund 3 % weiterhin stabil auf tiefem Niveau. Auch die weiteren operativen Kennzahlen entwickeln sich auf solidem Niveau.

Für das Portfolio wird für das erste Halbjahr zudem eine positive Wertentwicklung erwartet. Zusätzlich konnte eine Liegenschaft deutlich über dem zuletzt ausgewiesenen Bewertungswert verkauft werden, was sich positiv auf den Nettoinventarwert (NAV) des Fonds auswirkt. Details dazu folgen im Halbjahresbericht, der Ende August 2026 publiziert wird.

Über den Helvetica Swiss Living Fund (HSL) Der Helvetica Swiss Living Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert in der Deutsch- und Westschweiz, in Wohnliegenschaften an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken Lagen mit guter Erschliessung an die Wirtschaftszentren und mit Fokus auf bezahlbares Wohnen. Der Anlagehorizont ist auf die langfristige Substanzerhaltung und die Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Per 31. Dezember 2025 umfasste das Portfolio einen Bruttovermögenswert von rund CHF 504 Mio. mit 38 Liegenschaften und rund 1'148 Wohnungen bei einem Wohnanteil von rund 95 %. Kotierung: SIX Swiss Exchange | Ticker: HSL | Valor: 49 527 566 | ISIN: CH0495275668

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Medienkontakt

Urs Kunz Chief Commercial Officer, Mitglied der Geschäftsleitung T +41 43 544 70 95 urs.kunz@helvetica.com

Über Helvetica Helvetica Property Investors AG, 2006 gegründet, ist ein unabhängiger Real Estate Investment Manager und FINMA-regulierte Fondsleitung. Wir bieten institutionellen und privaten Investoren sowie Vorsorgeeinrichtungen stabile Immobilienanlagen mit soliden Renditen oder entwickeln massgeschneiderte Anlagelösungen, gemanagt entlang unserer voll integrierten Wertschöpfungskette. Unsere börsenkotierten Anlagegefässe, der HSC Fund mit Fokus auf Kommerz und der HSL Fund mit Fokus auf Wohnen, sowie die HL Anlagestiftung mit Fokus auf energieeffiziente Wohnobjekte und -projekte investieren schweizweit in wachstumsstarke, suburbane Lagen. Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil von Helvetica und auf Fondsebene entlang des gesamten Immobilienzyklus formell verankert. Helvetica.com

Helvetica Swiss Living Fund Der HSL Fund ist ein an der SIX Swiss Exchange kotierter Schweizer Immobilienfonds für Publikumsanleger. Er investiert schweizweit in Wohnliegenschaften an vorwiegend suburbanen, wachstumsstarken Lagen mit guter Erschliessung an die Wirtschaftszentren. Alle Liegenschaften sind GEAK zertifiziert. Der Anlagehorizont ist auf die langfristige Substanzerhaltung und Ausschüttung konstanter Erträge ausgerichtet. Der HSL Fund ist von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligt. Kotierung SIX Swiss Exchange; Ticker Symbol HSL; Valor 49 527 566; ISIN CH0495275668

DisclaimerDie vorliegende Information gilt als Werbung gemäss den Bestimmungen zum Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG). Diese Mitteilung (i) stellt weder einen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. FIDLEG, ein Basisinformationsblatt im Sinne von Art. 58 ff. FIDLEG noch ein Emissionsprospekt gemäss dem Kotierungsreglement einer schweizerischen Börse dar und (ii) darf nicht in der Schweiz oder von der Schweiz heraus allgemein angeboten oder anderweitig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Diese Mitteilung richtet sich ausschliesslich an Empfänger mit Wohnsitz in der Schweiz zur persönlichen Nutzung und darf ohne schriftliche Zustimmung der Helvetica Property Investors AG weder ganz noch teilweise vervielfältigt, verändert, oder an andere Empfänger verteilt oder übermittelt werden. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder Rückgabe von Fondsanteilen dar, sondern dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Die für einen Investitionsentscheid allein massgeblichen Unterlagen wie der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag können kostenlos bei der Helvetica Property Investors AG, Brandschenkestrasse 47, 8002 Zürich, www.helvetica.com) bezogen werden. Investitionen in Finanzprodukte sind mit unterschiedlichen Risiken verbunden, wozu auch der potenzielle Verlust des eingesetzten Kapitals gehört (Totalverlust). Die Helvetica Property Investors AG haftet nicht für allfällige Verluste oder Schäden (direkte, indirekte und Folgeschäden), die durch die Verteilung dieses Dokuments oder deren Inhalt verursacht werden oder mit der Verteilung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Gleiches gilt für sämtliche Staaten und Länder, in denen das Anbieten des Immobilienfonds untersagt ist.

Ende der Adhoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Helvetica Property Brandschenkestrasse 47 8002 Zürich Schweiz Telefon: +41 43 544 7080 E-Mail: office@helvetica.com Internet: www.helvetica.com ISIN: CH0335507932 Valorennummer: 33550793 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2351482

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2351482 23.06.2026 CET/CEST