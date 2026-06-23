Hitzewelle: 40 Menschen bei Badeunfällen in Frankreich ertrunken

Paris/Madrid, 23. ⁠Jun (Reuters) - Bei der Rekord-Hitzewelle in Frankreich sind seit Donnerstag 40 Menschen bei Badeunfällen ertrunken. Bei den Opfern handele es sich zumeist um junge Leute, sagte Premierminister Sebastien Lecornu am Dienstag. Sportministerin ‌Marina Ferrari warnte davor, bei der Suche nach Abkühlung in ungesicherten oder gefährlichen Gewässern wie Kanälen und Flüssen zu ⁠schwimmen. In ⁠Carpentras im Südosten des Landes starben der Staatsanwaltschaft zufolge zudem zwei Kinder im Alter von zwei und vier Jahren, die am Montag von ihrer Mutter bewusstlos im Auto aufgefunden worden seien. Rettungskräfte hätten vergeblich versucht, sie wiederzubeleben.

Der Wetterdienst sagte ‌für Dienstag in weiten Teilen Frankreichs ‌Temperaturen von rund 40 Grad Celsius voraus. Im Westen könnten sogar bis zu 43 Grad erreicht werden. Zuvor hatte das Land bereits ⁠den heißesten Nachmittag und die wärmste Nacht seit Beginn der ‌Aufzeichnungen im Jahr 1947 verzeichnet. ⁠Für 54 Départements riefen die Behörden die höchste Warnstufe Rot aus, was Meteorologen als beispiellos einstuften.

Auch andere Teile West- und Südeuropas ächzen unter der Hitzewelle. In Italien ‌hat das Gesundheitsministerium für 15 ⁠Städte die höchste Warnstufe ausgerufen. ⁠In Spanien hat der Wetterdienst für Teile des Landes vor gefährlicher Hitze mit Temperaturen von bis zu 44 Grad gewarnt. Für Deutschland warnte der Deutsche Wetterdienst vor allem für die Südwesthälfte weiter vor extremer Hitze, die sich am Mittwoch nach Norden hin ausbreiten soll.

(Bericht von Sudip Kar-Gupta, Giselada Vagnoni und Emma Pinedo, geschrieben von Christian Götz, redigiert ⁠von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)