

EQS-Media / 23.06.2026 / 14:00 CET/CEST



Pressemitteilung



HRK LUNIS und Eyb & Wallwitz bündeln ihre Kräfte

Frankfurt am Main/München, 23. Juni 2026 – Die bankenunabhängigen Vermögensverwalter HRK LUNIS AG und Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH bündeln ihre Kräfte künftig unter dem Dach einer gemeinsamen Holding. Im Zuge dieser strategischen Partnerschaft entsteht mit einem verwalteten Vermögen von rund 11 Mrd. Euro eine der führenden unabhängigen Vermögensverwaltungs-Gruppen im deutschsprachigen Raum.

Die neue Gruppe vereint komplementäre Stärken in der Betreuung privater und institutioneller Kunden sowie in der Vermögensverwaltung und im Asset Management. Beide Gesellschaften werden ihre erfolgreiche Marktpositionierung, ihre bewährten Anlagestrategien sowie ihre etablierten Marken unter einem gemeinsamen Dach fortführen und dabei gezielt voneinander profitieren. Für Kunden und Geschäftspartner bleibt die Zusammenarbeit geprägt durch die vertrauten Ansprechpartner, die gewohnte Betreuungsqualität sowie die bestehenden Fondslösungen und Dienstleistungen. Gleichzeitig eröffnet die neue Gruppenstruktur zusätzliche Potenziale für Wachstum, Innovation und die Erschließung weiterer Kundensegmente.



Die Partnerschaft wird auch auf Gesellschafterebene abgebildet: Die HRKL GmbH & Co. KG übernimmt als Holding die Mehrheit an der Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH. Künftig werden neben der Beteiligungsgesellschaft Seven2 und den bisherigen Gesellschaftern der HRK LUNIS AG auch Dr. Georg von Wallwitz und Olivier Kuetgens an der gemeinsamen Holding beteiligt sein. Damit unterstreichen beide Häuser ihren Anspruch auf eine langfristige Zusammenarbeit und gemeinsame Weiterentwicklung. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen.

HRK LUNIS und Eyb & Wallwitz betreuen gleichermaßen vermögende Privatkunden sowie institutionelle Investoren wie Stiftungen und Pensionskassen.

HRK LUNIS legt dabei einen besonderen Fokus auf die persönliche Betreuung anspruchsvoller Privatkunden, Unternehmer sowie deren Familien. Das Unternehmen verfolgt einen ganzheitlichen Lösungsansatz, der neben Vermögensverwaltung und Anlageberatung auch klassische Family-Office-Dienstleistungen über die eigene Tochter WERTIQ umfasst. HRK LUNIS zeichnet sich zudem durch eine über Jahrzehnte aufgebaute Private-Markets-Expertise aus, die selektiven Zugang zu hochwertigen, sonst oft schwer zugänglichen Beteiligungs- und institutionellen Investmentlösungen ermöglicht.

Eyb & Wallwitz hat sich hingegen mit seinen mehrfach ausgezeichneten Phaidros Funds als etablierter Partner für unabhängige Finanz- und Vermögensberater, Banken und Sparkassen positioniert. Der Münchner Vermögensverwalter adressiert zudem Family Offices sowie institutionelle Investoren insbesondere über maßgeschneiderte Mandatslösungen und Spezialfonds – ein klarer Differenzierungsfaktor und zentraler Bestandteil der besonderen Stärken von Eyb & Wallwitz.

Dr. Georg von Wallwitz, Gründer von Eyb & Wallwitz, erklärt: „Mit diesem Schritt schaffen wir einen langfristigen verlässlichen Rahmen für die nächste Wachstumsphase von Eyb & Wallwitz. Unsere Investmentphilosophie, unsere Unternehmenskultur und unser Anspruch an exzellentes Asset Management bleiben unverändert. Gleichzeitig eröffnet uns dieser Schritt die Möglichkeit, neue Kundengruppen zu erschließen, unser Produktangebot weiterzuentwickeln und unsere Marktposition nachhaltig auszubauen. Für unsere Kunden und Mitarbeiter bleiben wir so ein stabiler, attraktiver und zunftsweisender Partner und Arbeitgeber.“

Andreas Brandt, Vorstandsvorsitzender der HRK LUNIS,bekräftigt: „Wir freuen uns sehr, Eyb & Wallwitz als Partner gewonnen zu haben, um unter unserem gemeinsamen Dach die Voraussetzungen für die nächste Wachstumsphase zu schaffen. HRK LUNIS und Eyb & Wallwitz verbindet ein ausgeprägter Qualitätsanspruch an Management, Beratung und Betreuung vermögender Privatkunden sowie institutioneller Investoren. Das gemeinsame Wertegerüst sowie die hohe kulturelle Passung sind zentrale Erfolgsfaktoren für die weitere gemeinsame Entwicklung.“



Über HRK LUNIS:

HRK LUNIS zählt mit einem verwalteten Vermögen von rund 8,5 Milliarden Euro zu den führenden bankenunabhängigen Vermögensverwaltern im deutschsprachigen Raum. Rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen vermögende Privatkunden, Unternehmerfamilien sowie institutionelle Investoren wie Stiftungen, Verbände und Pensionskassen. Darüber hinaus differenziert sich HRK LUNIS im Markt durch eine ausgeprägte Expertise im Bereich Private Markets. Ergänzt wird das Angebot durch das unabhängig agierende Multi Family Office WERTIQ.

Weitere Informationen unter: www.hrklunis.de

Über Eyb & Wallwitz:

Die Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH mit Sitz in München verwaltet rund 2,5 Milliarden Euro für Vertriebspartner, Banken und Sparkassen, Family Offices, Stiftungen sowie Privatkunden. Das 2004 gegründete Unternehmen zählt zu den größten eigentümergeführten und unabhängigen Vermögensverwaltern Deutschlands. Bekannt ist Eyb & Wallwitz insbesondere für die Phaidros Funds (Publikumsfonds). Darüber hinaus bietet die Investmentboutique individuelle Lösungen im Rahmen diskretionärer Mandate an. Der Anlageschwerpunkt liegt auf globalen Aktien- und Anleihenstrategien.

Weitere Informationen unter: www.eybwallwitz.de

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Zusatzmaterial zur Meldung:

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Andreas Brandt, Vorsitzender des Vorstandes, HRK LUNIS

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Georg von Wallwitz, Eyb & Wallwitz

Emittent/Herausgeber: HRK LUNIS AG

Schlagwort(e): Finanzen

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