IRW-News: ACCESS Newswire: Vertrauen der CTOs in die Skalierung von KI sinkt laut Akkodis-Bericht zum dritten Mal in Folge

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Vertrauen der CTOs in die Skalierung von KI sinkt laut Akkodis-Bericht zum dritten Mal in Folge

What CTOs Think 2026: Scaling the agentic enterprise with confidence zeigt erstmals, dass Innovation und nicht Effizienz der Haupttreiber für digitale Investitionen ist, was eine Verlagerung von kostenorientierter Optimierung hin zu Wachstum signalisiert.

ZÜRICH, SCHWEIZ / ACCESS Newswire / 23. Juni 2026 / Eine heute von Akkodis, einem weltweit führenden Anbieter von Beratungsdienstleistungen im Bereich Digital Engineering und Teil der Adecco-Gruppe, veröffentlichte neue Studie zeigt, dass das Vertrauen der CTOs in die Skalierung von KI abnimmt und von 82 % im Jahr 2024 auf 48 % im Jahr 2026 sinkt - und das, obwohl die Einführung von KI an Fahrt gewinnt und Unternehmen unter zunehmendem Druck stehen, ihre Ambitionen in groß angelegte Umsetzungen zu verwandeln.

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Bild: What CTOs Think 2026: Scaling the agentic enterprise with confidence. Quelle: Akkodis

Die dritte Ausgabe des What CTOs Think-Berichts von Akkodis mit dem Titel What CTOs Think 2026: Scaling the agentic enterprise with confidence, enthält Erkenntnisse von 500 Chief Technology Officers (CTOs) als Teil der Studie Business Leaders 2026 der Adecco-Gruppe, in der 2.000 Führungskräfte der obersten Ebene befragt wurden: The human premium: Leadership beyond the algorithm. Der Bericht zeigt, dass die Investitionen in KI zwar weiter steigen, Unternehmen jedoch weniger durch den Zugang zu Technologie eingeschränkt werden als vielmehr durch die Komplexität der Integration von KI in Unternehmenssysteme, Workflows und Entscheidungsprozesse.

Agentische KI entwickelt sich zu einem prägenden Unternehmenstrend

Die Studie identifiziert Agentic AI - Systeme, die in der Lage sind, zu planen, Entscheidungen zu treffen und Aufgaben auszuführen - als den einflussreichsten Technologietrend, der Unternehmen im Jahr 2026 prägen wird; 40 % der CTOs nannten ihn als einen der wichtigsten Wirkungstreiber. Dieser Wandel markiert einen Übergang von KI als Werkzeug zur Arbeitsunterstützung hin zu einer Technologie, die aktiv an der Ausführung beteiligt ist - was neue Anforderungen an Governance, Rechenschaftspflicht und die Gestaltung von Betriebsmodellen mit sich bringt.

Trotz zunehmender Verbreitung haben die meisten Unternehmen jedoch noch nicht die Strukturen geschaffen, die für eine effektive Skalierung dieser Systeme erforderlich sind. Mehr als die Hälfte der CTOs (57 %) gibt an, KI einzusetzen, um zu ermitteln, welche Aufgaben am besten für Menschen und welche für Maschinen geeignet sind; dennoch schränkt die fehlende Klarheit bei der Zuordnung von Aufgaben den Fortschritt weiterhin ein.

Warum Unternehmen Schwierigkeiten haben, KI zu skalieren

Die Ergebnisse deuten auf einen klaren Wandel hin: Die Herausforderung besteht nicht mehr darin, KI einzuführen, sondern sie in die Betriebsabläufe des Unternehmens zu integrieren. Wenn Unternehmen über Pilotprogramme hinausgehen, steigt die Komplexität der Umsetzung in Bezug auf die Abstimmung in der Führungsebene, die Governance und das Vertrauen der Belegschaft:

- Nur 44 % der CTOs sind der Meinung, dass die Führungsteams über ausreichendes KI-Verständnis verfügen

- Nur 46 % geben an, über etablierte Rahmenbedingungen für verantwortungsvolle KI zu verfügen

- Nur 36 % sind mit dem Vertrauensniveau der Belegschaft zufrieden

Von den CTOs genannte anhaltende Hindernisse schränken den Fortschritt weiterhin ein:

- Mangel an internen technologischen Kompetenzen (32 %)

- Unsicherheit hinsichtlich des Return on Investment (ROI) (31 %)

- Mangelnde Dringlichkeit auf Unternehmensebene (27 %)

Zusammengenommen deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass die Skalierung von KI zunehmend eine betriebliche Herausforderung und keine technologische Einschränkung darstellt, was von Unternehmen verlangt, die Zusammenarbeit von Systemen, Prozessen und Entscheidungsfindung neu zu gestalten.

Die digitale Transformation verlagert sich von Effizienz hin zu Innovation

Der Bericht hebt zudem einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise hervor, wie Unternehmen den Wert der digitalen Transformation definieren. Zum ersten Mal nennen CTOs Innovation und nicht Effizienz als Haupttreiber für digitale Investitionen, was eine Verlagerung von kostenorientierter Optimierung hin zu Wachstum, Differenzierung und neuen Geschäftsmodellen signalisiert.

Mit zunehmender Reife der KI-Fähigkeiten nehmen die marginalen Effizienzgewinne ab, wodurch die Bedeutung von Innovation als Quelle für Wettbewerbsvorteile zunimmt. Während dieser Wandel global zu beobachten ist, variieren die Prioritäten je nach Branche - von der Personalentwicklung in der Luft- und Raumfahrt über die Beschleunigung von Innovationen in den Biowissenschaften bis hin zur Resilienz im Energiesektor -, was die Notwendigkeit branchenspezifischer Ansätze für die Skalierung von KI unterstreicht.

KI gestaltet die Arbeit neu, statt sie zu verdrängen

Anstatt einen flächendeckenden Verlust von Arbeitsplätzen zu verursachen, verändert KI grundlegend, wie Arbeit auf der Ebene der Kompetenzen und Aufgaben strukturiert ist:

- 50 % der CTOs berichten von Veränderungen bei den erforderlichen Kompetenzen

- 49 % berichten von Verschiebungen bei den täglichen Tätigkeiten

- Nur 21 % berichten von einem Personalabbau aufgrund von KI

Dies unterstreicht die Notwendigkeit für Unternehmen, Workflows und Zuständigkeiten neu zu gestalten, um eine hybride Belegschaft aus Menschen und KI zu unterstützen.

Was wir derzeit beobachten, ist keine Verlangsamung bei der Einführung von KI, sondern eine Phase des zunehmenden Realismus, sagte Jo Debecker, Präsident und CEO von Akkodis. Unternehmen gehen über die Experimentierphase hinaus und sehen sich nun mit der Realität konfrontiert, KI in komplexen Umgebungen zu skalieren. Die Herausforderung besteht nicht mehr darin, KI einzuführen, sondern sie in die Arbeitsabläufe zu integrieren. Fortschritte erzielen jene Unternehmen, die ihre Betriebsmodelle neu gestalten und Technologie, menschliches Fachwissen und Governance aufeinander abstimmen, um konsistente Ergebnisse zu erzielen.

Von Pilotprojekten zur Orchestrierung: Die Skalierung von KI erfordert ein neues Betriebsmodell

Der Bericht identifiziert drei sich abzeichnende organisatorische Ansätze:

- Aufgabenautomatisierer - nutzen KI in erster Linie zur Effizienzsteigerung

- Pilotprojekt-Operatoren - sie experimentieren mit KI, haben aber Schwierigkeiten bei der Skalierung

- Enterprise-Orchestratoren - sie binden KI in Workflows und Entscheidungsprozesse ein

Erfolgreich sind diejenigen Unternehmen, die über isolierte Pilotprojekte hinausgehen und KI system-, prozess- und teamübergreifend koordinieren, wobei sie Technologie mit menschlichem Fachwissen verbinden, um messbare Ergebnisse zu erzielen.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

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Medienkontakte

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SVP, Global Head of Communications, Akkodis

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VP, Externe Kommunikation, Akkodis

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E. lisa.bushka@adeccogroup.com

Über Akkodis

Akkodis ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen für digitales Engineering, das Unternehmen ermöglicht, Innovationen voranzutreiben und ihre Entwicklung zu beschleunigen, indem es Technologien einsetzt, um die Art und Weise neu zu definieren, wie Prozesse und Produkte entwickelt, betrieben und optimiert werden. Mit fundiertem Fachwissen in den Bereichen KI, Daten, Cloud, Edge und Software-Engineering bieten wir erstklassige Technologieberatung. Durch unsere robusten, skalierbaren Bereitstellungsmodelle und unsere spezialisierten Fachkräfte liefern wir End-to-End-Lösungen - von der Strategie und Beratung bis hin zur Umsetzung. Unser Engagement für Akkodis Intelligence hilft Unternehmen dabei, die exponentielle Leistungsfähigkeit der Technologie mit den unersetzlichen Stärken des menschlichen Denkens und der Zusammenarbeit zu verbinden. Als Teil der Adecco-Gruppe mit Hauptsitz in der Schweiz vereint Akkodis 40.000 Ingenieure und Digitalexperten in über 30 Ländern und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Lösungen und Weiterbildung an. Mit umfassender Erfahrung in den wichtigsten Branchen weltweit unterstützt Akkodis Unternehmen dabei, komplexe Herausforderungen zu meistern und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. akkodis.com | LinkedIn | Instagram | Facebook | X

Über die Adecco-Gruppe

Die Adecco-Gruppe ist das weltweit führende Talentunternehmen. Unser Ziel ist es, die Zukunft für alle zu gestalten. Durch unsere drei globalen Geschäftsbereiche - Adecco, Akkodis und LHH - in 60 Ländern ermöglichen wir Einzelpersonen eine nachhaltige und lebenslange Beschäftigungsfähigkeit, liefern digitale und technische Lösungen, um den Wandel voranzutreiben, und befähigen Unternehmen, ihre Belegschaften zu optimieren. Die Adecco-Gruppe geht mit gutem Beispiel voran und setzt sich für eine inklusive Kultur, die Förderung nachhaltiger Beschäftigungsfähigkeit sowie die Unterstützung widerstandsfähiger Volkswirtschaften und Gemeinschaften ein. Die Adecco Group AG hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz (ISIN: CH0012138605) und ist an der SIX Swiss Exchange (ADEN) notiert. www.adeccogroup.com

QUELLE: Akkodis

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