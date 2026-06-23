IRW-News: Bitzero Holdings Inc.: Bitzero erweitert Entwicklungsportfolio in den nordischen Ländern mit einer Reservierungsvereinbarung für neuen Standort in Finnland

IRW-PRESS: Bitzero Holdings Inc.: Bitzero erweitert Entwicklungsportfolio in den nordischen Ländern mit einer Reservierungsvereinbarung für neuen Standort in Finnland

Die Landreservierung stellt einen weiteren Schritt in der langfristigen Strategie des Unternehmens dar, nachhaltige Energie- und Infrastrukturkapazitäten für die Entwicklung von Rechenzentren und High-Performance-Computing-Anwendungen (HPC) aufzubauen

Vancouver, BC - 23. Juni 2026 / IRW-Press / Bitzero Holdings Inc. (Nasdaq: AIBZ) (CSE: AIBZ.U) (FWB:000) (Bitzero oder das Unternehmen), ein Anbieter nachhaltiger Infrastruktur für High-Performance-Computing-(HPC-) und KI-Rechenzentren, hat heute bekannt gegeben, dass es sich eine Reservierung von rund 33 Hektar Land in Finnland gesichert hat, wodurch es sein Entwicklungsportfolio in den nordischen Ländern weiter ausbaut.

Die Reservierung stellt einen weiteren Schritt bei Bitzeros laufender Landerschließung und seiner Infrastrukturstrategie dar, während das Unternehmen eine langfristige Plattform aufbaut, um das Wachstum von Hyperscale-, HPC- und Rechenzentren der nächsten Generation in den nordischen Ländern zu unterstützen. Ausgehend von aktuellen Planungsannahmen soll die erste Phase des Standorts eine Kapazität von bis zu 60 MW unterstützen, was Bitzero einen weiteren potenziellen Weg zur Ausweitung seiner Geschäftstätigkeiten im Lauf der Zeit bietet.

Gemäß der Reservierungsvereinbarung mit einer lokalen Gemeinde in Finnland wurde das Land für einen Zeitraum von sechs Monaten reserviert. Während der Reservierungsphase möchte Bitzero sein Ökosystem in Finnland nutzen, um Engineering-Tätigkeiten und elektrische Anschlüsse voranzubringen und Infrastrukturmaßnahmen mit langer Vorlaufzeit, die für die zukünftige Entwicklung des Standorts nötig sind, zu identifizieren. Der Standort profitiert außerdem von einer 110kV-Übertragungsleitung, die durch das Grundstück verläuft und für das Unternehmen ein wichtiger Faktor bei der weiteren Prüfung effizienter und skalierbarer Stromversorgungsmöglichkeiten ist. Die Bedingungen und Konditionen einer endgültigen Vereinbarung über den Erwerb oder die Pacht des Standorts werden in einer anschließenden Pressemitteilung veröffentlicht, sobald diese endgültig vereinbart sind.

Der Standort in Finnland steht im Einklang mit dem umfassenderen Engagement des Unternehmens für eine nachhaltige Infrastrukturentwicklung. Nachforschungen seitens des Unternehmens haben ergeben, dass die Übertragungsleitung, die das Gebiet bedient, durch erneuerbare und grüne Energiequellen gespeist wird, was im Einklang mit der Strategie des Unternehmens steht, einen geringen CO-Fußabdruck beizubehalten und gleichzeitig die Strom- und Infrastrukturkapazitäten auszuweiten, die für moderne Rechenleistungslösungen erforderlich sind.

Dass wir uns diese Reservierung in Finnland gesichert haben, ist ein weiterer praktischer Schritt bei der kontinuierlichen Erweiterung unserer Energiepipeline, sagte Bitzeros Gründer & CEO, Mohammed Bakhashwain. Auch wenn dies ein früher Meilenstein ist, zeigt er unseren disziplinierten Ansatz bei der Landerschließung und unsere umfassendere Vision, Bitzero in den kommenden Jahren zu einer führenden Infrastruktur- und Energieinfrastrukturplattform für HPC- und Rechenzentrumskunden zu machen. Während des Reservierungszeitraums möchten wir eng mit unserem lokalen Netzwerk zusammenarbeiten, um die Planungen bezüglich Engineering-Tätigkeiten, Strom und Entwicklung unseres Standorts weiter voranzutreiben.

Das Unternehmen sieht diese Vereinbarung als einen Teil seiner laufenden Bemühungen, ein Portfolio an strategisch günstig liegenden Standorten, die den zukünftigen Bedarf an digitaler Infrastruktur decken können, auszubauen. Indem Bitzero seine Tätigkeiten in den nordischen Ländern weiter ausbaut, arbeitet das Unternehmen daran, seine langfristige Entwicklungsphilosophie bezüglich Stromzugang, Nachhaltigkeit und skalierbarer Durchführung zu stärken.

Investor Relations Engagement

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es Think Ink Marketing Data and Email Services Inc. (Think Ink) mit Dienstleistungen im Bereich Investor Relations und digitalem Marketing im Zusammenhang mit einer zweiwöchigen Investor-Awareness-Kampagne, die für Juni und Juli 2026 geplant ist, beauftragt hat. Die Dienstleistungen sollen Investor Awareness, digitales Marketing, Social-Media- und Influencer-basierte Programme, E-Mail- und Newsletterverteilung und damit verbundene Werbeaktionen umfassen.

Gemäß der Vereinbarung wird Think Ink eine Gesamtvergütung in Höhe von 246.500 USD in bar erhalten. Think Ink ist eine vom Unternehmen unabhängige Drittpartei. Im Rahmen der Vereinbarung werden keine Wertpapiere des Unternehmens an Think Ink ausgegeben.

Think Ink hat eine Geschäftsadresse unter 3308 W. Warner Ave., Santa Ana, CA 92704, USA, und kann per E-Mail unter claire@thinkinkmarketing.com oder telefonisch unter (310) 760-2616 kontaktiert werden.

Über Bitzero Holdings Inc.

Bitzero Holdings Inc. ist ein Anbieter von IT-Energie-Infrastruktur und hocheffizienten Energielösungen für Rechenzentren. Geschäftsschwerpunkte des Unternehmens sind die Entwicklung von Rechenzentren, High-Performance Computing sowie strategische Partnerschaften im Bereich Rechenzentrums-Hosting. Bitzero Holdings Inc. besitzt mittlerweile vier Rechenzentrumsstandorte in Nordamerika und den nordischen Regionen, wobei seine nordischen Assets mit ökologisch verträglicher und klimafreundlicher Energie betrieben werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bitzero.com.

Kontakt Bitzero

Mohammed Bakhashwain

+44 777 303 0394

investors@bitzero.com

IR-Kontakt Bitzero

Victoria Rutherford

480-625-5772

Victoria@adcap.ca

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Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements, darunter unter anderem: dass die Reservierung während ihrer Laufzeit bestehen bleibt; dass das Unternehmen in der Lage sein wird, endgültige Vereinbarungen zu wirtschaftlich akzeptablen Bedingungen auszuhandeln und abzuschließen; dass die für den Standort erforderlichen Stromversorgungs- und Netzanschlusskapazitäten, behördlichen Genehmigungen und sonstigen Infrastrukturmaßnahmen rechtzeitig zur Verfügung stehen werden; dass die Kundennachfrage nach HPC- und KI-Rechenzentrumskapazitäten anhält; dass das Unternehmen Zugang zu ausreichendem Kapital hat, um das Projekt voranzutreiben; dass Think Ink die im Rahmen seines Auftrags vorgesehenen Dienstleistungen innerhalb des erwarteten Zeitrahmens und zu den vereinbarten Bedingungen erbringt; und dass es zu keinen wesentlichen nachteiligen Veränderungen der Markt-, regulatorischen, ökologischen, geopolitischen oder betrieblichen Rahmenbedingungen kommt.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen, darunter: dass die Reservierung möglicherweise nicht in einen verbindlichen Mietvertrag, einen Kaufvertrag oder eine andere endgültige Vereinbarung umgewandelt wird; Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen, Flächennutzungsplänen und anderen behördlichen Genehmigungen; Risiken im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit, den Kosten und dem Zeitpunkt von Netzkapazitäten und Strom; Bau-, Technik- und Ausführungsrisiken; Veränderungen der Kundennachfrage nach HPC-, KI- und Rechenzentrumskapazitäten; Finanzierungsrisiken; Wechselkursrisiken; Änderungen von Umwelt-, klimabezogenen und anderen Gesetzen und Vorschriften; Risiken im Zusammenhang mit den Aktivitäten des Unternehmens in den Bereichen Investor Relations, digitales Marketing und Investor-Awareness-Aktivitäten, einschließlich des Zeitpunkts, der Wirksamkeit und der Auswirkungen solcher Aktivitäten auf den Markt; das Risiko, dass die Angaben des Unternehmens zu erneuerbaren, grünen oder kohlenstoffarmen Energien gemäß dem kanadischen Wettbewerbsgesetz (Competition Act) oder anderweitig angefochten werden könnten; sowie die zusätzlichen Risikofaktoren, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens und im Lagebericht der Geschäftsführung beschrieben sind, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind.

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