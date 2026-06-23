IRW-News: Datavault AI Inc: Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) und WiSA Technologies stellen die Heimkinosysteme Goho LS7 2.0 und 5.1 mit drahtloser WiSA E-Konnektivität vor

IRW-PRESS: Datavault AI Inc: Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) und WiSA Technologies stellen die Heimkinosysteme Goho LS7 2.0 und 5.1 mit drahtloser WiSA E-Konnektivität vor

WiSA Technologies, ein Unternehmen von Datavault AI, sorgt für die drahtlose Konnektivität bei zwei neuen Heimkino- und Karaokesystemen von Goho, einer Marke von Goldhorn

WiSA E löst entscheidende Probleme bei der markenübergreifenden Interoperabilität und sorgt damit für flächendeckende Verfügbarkeit im Unternehmensmaßstab für eine weitere der weltweit führenden Akustikmarken.

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 23. Juni 2026 / Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT) gab heute über WiSA Technologies, einen Geschäftsbereich seiner Acoustic Sciences-Sparte, die Integration des WiSA E Enterprise-Moduls in die neuen drahtlosen Heim-Audio- und Karaokesysteme LS7 2.0 und 5.1 von Goho, einer Marke von Goldhorn, bekannt. Diese beiden beeindruckenden neuen Systeme wurden entwickelt, um hochauflösenden Zweikanal- und immersiven 5.1-Kanal-Surround-Sound in die Home-Entertainment-Umgebung zu bringen - und das mit der Einfachheit und Zuverlässigkeit der drahtlosen WiSA-Audioübertragung.

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Goldhorn hat sich einen starken Namen als Anbieter hochwertiger Audiokomponenten für den Markt für mobile Audiogeräte gemacht, und wir freuen uns sehr, mit diesen beiden neuen Systemen, die das gleiche erstklassige Erlebnis bieten sollen, in den Heim-Audio-Bereich einzusteigen. Die WiSA-Technologie ist die perfekte drahtlose Lösung, um unsere Anforderungen an eine stabile Verbindung, hochwertige Audioübertragung, Zuverlässigkeit und Einfachheit für den Endnutzer zu erfüllen.

- Chen Xiangzhen, Product Manager bei Goldhorn Electronics Co., Ltd (Fujian)

Unsere skalierbaren Technologielösungen gewährleisten die Interoperabilität zwischen Geräten, die sicheren, hochauflösenden Klang übertragen, räumliche Steuerung ermöglichen und - sowohl durch unsere Halbleitermodule als auch durch WiSA E - nach Ansicht des Unternehmens dazu bestimmt sind, zum Industriestandard und Qualitätsführer bei der drahtlosen Mehrkanal-Audioübertragung zu werden.

- Nathaniel Bradley, CEO bei Datavault AI, Inc.

Das Herzstück der Goho LS7-Systeme bildet ein 4K-Ultra-HD-Projektor mit HDMI-, optischen, USB- und Ethernet-Anschlüssen. Das 2.0-Lautsprechersystem verfügt über zwei hohe, schlanke Vollbereichslautsprecher, die sich in jeder Umgebung unauffällig integrieren lassen oder als Blickfang dienen können, um ihr stilvolles Design zur Geltung zu bringen. Das 5.1-System liefert ein immersives Klangerlebnis durch fünf identische Satellitenlautsprecher und einen Subwoofer, die den Hörer mit Audio in HD-Qualität aus seinen Lieblingsinhalten umhüllen. Beide Systeme können dank ihrer Heim-Karaoke-Funktionen und der mitgelieferten Mikrofone auch zum Mittelpunkt jeder Party werden.

Goldhorn stellt seit Jahren seine erstklassigen Audiofähigkeiten im Bereich der Audiotechnik für Fahrzeuge unter Beweis, und wir freuen uns sehr, durch die Marke Goho an ihrem Einstieg in die Welt der Heim-Audio-Unterhaltung beteiligt zu sein. Die beiden LS7-Systeme bieten Vielseitigkeit und herausragende Leistung und sind damit hervorragende Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungsfällen im eigenen Zuhause und darüber hinaus.

- Tony Ostrom, President der WiSA® Association und VP Marketing bei WiSA® Technologies

Die Goldhorn LS7-Systeme werden in China vertrieben und sind ab sofort erhältlich.

Die WiSA E-Technologie bietet Modul- und Softwarelösungen für Home-Entertainment-Systeme und Komponenten aller Art. Unsere drahtlosen Audiolösungen eignen sich zudem perfekt für die Integration in die aufstrebenden Märkte der Robotik, Hologramme, Drohnen und anderer Bereiche, in denen mehrkanalige, hochauflösende, latenzarme und präzise synchronisierte drahtlose Audioverbindungen, -verteilung und -steuerung für ein großartiges Erlebnis unerlässlich sind.

Über Datavault AI Inc.

Datavault AI (NASDAQ:DVLT) ist führender Anbieter von KI-gesteuerten Datenerlebnissen, der Bewertung und der Monetarisierung von Vermögenswerten im Web 3.0-Umfeld. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen mit einem Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Bereichen Acoustic Sciences und Data Sciences.

Der Geschäftsbereich Acoustic Sciences von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA®, ADIO® und Sumerian® sowie branchenweit einzigartige grundlegende Technologien für die räumliche und mehrkanalige drahtlose Übertragung von hochauflösendem Ton, deren geistiges Eigentum Bereiche wie Audio-Timing, Synchronisation und die Unterdrückung von Mehrkanal-Interferenzen abdeckt. Der Geschäftsbereich Data Science nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und Hochleistungsrechnern, um Lösungen für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erlebnisdaten bereitzustellen.

Die Plattform von Datavault AI bedient zahlreiche Branchen, darunter die Lizenzierung von Hochleistungsrechensoftware für Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr. Der Information Data Exchange® ermöglicht Digital Twins und die Lizenzierung von Name, Bild und Ähnlichkeit, indem physische Objekte aus der realen Welt sicher mit unveränderlichen Metadaten verknüpft werden, was eine verantwortungsvolle KI mit Integrität fördert. Die Technologie-Suite des Unternehmens ist vollständig anpassbar und bietet KI- und maschinell lernbasierte Automatisierung, Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen und Daten, Marketingautomatisierung sowie Werbeüberwachung.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, PA. Weitere Informationen finden Sie unter www.dvlt.ai. Informationen für Investoren sind unter dvlt.ai verfügbar. Technologische Neuigkeiten und Einblicke werden unter dvlt.ai/insights veröffentlicht.

Über die WiSA® Association

Die WiSA Association ist eine unabhängige Branchenorganisation, die den WiSA-Standard für drahtlose Audioübertragung verwaltet, einschließlich der WiSA E-Interoperabilitätszertifizierung, der Mitgliedschaft und des Marken-Ökosystems. Die Zertifizierungstools und die Governance-Infrastruktur der WiSA Association stellen sicher, dass WiSA E-Produkte aller Hersteller ohne Konfiguration miteinander funktionieren. Die patentierte Technologie der WiSA Association wird über Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT) lizenziert. Tony Ostrom ist President der WiSA Association.

Über Goldhorn

Goldhorn Electronics Co., Ltd (Fujian) ist ein Audio-Video-Technologieunternehmen mit fundiertem Fachwissen sowohl im optischen als auch im akustischen Bereich. Das Unternehmen hat sich auf dem Markt für mobile Audiotechnik einen hervorragenden Namen gemacht und zudem umfangreiche Forschungs- und Entwicklungskapazitäten in den Bereichen Display- und Bildgebungstechnologien aufgebaut, wodurch ein einzigartiger technologischer Ansatz entstanden ist, der von der Optik bis zur Akustik und von Video bis Audio reicht. Über seine Marke Goho bringt das Unternehmen integrierte, hochwertige Audio-Video-Erlebnisse in den Home-Entertainment-Bereich und bietet eine Reihe von Heimkino- und Karaokesystemen an, die auf außergewöhnliche Bildqualität, beeindruckenden Klang und benutzerfreundliche Funktionen ausgelegt sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung sowie anderer geltender Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und durch Wörter wie glauben, könnte, wird, schätzen, fortsetzen, annehmen, beabsichtigen, erwarten, sollte, würde, planen, vorhersagen, potenziell, scheinen, anstreben, zukünftig, Ausblick, positioniert oder Variationen solcher Wörter oder Ausdrücke mit ähnlicher Bedeutung begleitet sind. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem: Aussagen zum erwarteten kommerziellen Erfolg und zur Akzeptanz der Goho LS7 2.0- und 5.1-Heimkino- und Karaokesysteme durch die Verbraucher; zur erwarteten Leistung, Zuverlässigkeit und Marktresonanz der drahtlosen WiSA E-Audiotechnologie, wie sie in die Goho-Produktlinie von Goldhorn integriert ist; die Überzeugung des Unternehmens, dass das WiSA E Enterprise-Modul und die Halbleiterlösungen eine Position als Industriestandard und Qualitätsführer im Bereich der drahtlosen Audioübertragung erreicht haben und diese auch weiterhin behaupten werden; Aussagen zur Skalierbarkeit der WiSA E-Technologie zur Lösung von Herausforderungen bei der markenübergreifenden Interoperabilität auf Unternehmensebene; die erwartete Ausweitung der Einführung von WiSA E bei weiteren globalen Premium-Akustikmarken; den erwarteten Vertrieb, die Verfügbarkeit und die Absatzentwicklung der Goldhorn LS7-Systeme in China und anderen potenziellen Märkten; Aussagen zur Eignung und Positionierung der WiSA E-Technologie für die Integration in aufstrebende Märkte, darunter Robotik, Hologramme, Drohnen und andere Anwendungen, die eine mehrkanalige, hochauflösende, latenzarme und eng synchronisierte drahtlose Audioverbindung erfordern; sowie alle sonstigen Aussagen bezüglich der zukünftigen Geschäftstätigkeit, des Betriebs, der finanziellen Leistung oder der strategischen Ausrichtung von Datavault AI Inc. und seines Geschäftsbereichs Acoustic Sciences.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten erhebliche Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Risiko, dass das Unternehmen seine erwarteten Umsatz- und Geschäftsziele für seinen Geschäftsbereich Acoustic Sciences nicht erreicht; Risiken im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Unternehmens, seine Technologien einzusetzen und Marktanteile in seinen Zielmärkten zu gewinnen oder zu halten; das Risiko, dass die Marktakzeptanz der WiSA E-Technologie durch Hersteller von Unterhaltungselektronik, Vertriebshändler und Endverbraucher möglicherweise nicht in dem erwarteten Tempo oder Umfang erfolgt; Risiken im Zusammenhang mit internationalen Vertriebspartnerschaften, Produktionsbeziehungen, geografischen Marktbedingungen und Abhängigkeiten in der Lieferkette; das Risiko, dass Datavault AI Markttrends falsch einschätzt oder es versäumt, Geschäftsmöglichkeiten in den Bereichen Home-Entertainment, Unterhaltungselektronik und angrenzenden aufstrebenden Technologiesektoren erfolgreich zu nutzen; Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung, Zertifizierung und Interoperabilität von WiSA-E-Produkten verschiedener Hersteller; das Risiko, dass konkurrierende drahtlose Audiotechnologien eine breitere Akzeptanz oder eine überlegene Marktposition erreichen könnten; Veränderungen der Marktnachfrage nach den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens; Veränderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen, einschließlich internationaler Handelsvorschriften, die das Geschäft des Unternehmens mit Goldhorn und anderen ausländischen Partnern beeinträchtigen könnten; Risiken im Zusammenhang mit den von der WiSA Association verwalteten Prozessen der technologischen Entwicklung, Integration und Interoperabilitätszertifizierung; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die von Zeit zu Zeit in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen des Unternehmens ausführlicher beschrieben werden, einschließlich des jüngsten Jahresberichts auf Formular 10-K und der Quartalsberichte auf Formular 10-Q, deren Kopien unter www.sec.gov und unter ir.datavaultsite.com verfügbar sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

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QUELLE: Datavault AI Inc

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