IRW-News: Hi-View Resources Inc.: Hi-Views neue Lineamentkartierung identifiziert mehrere neue Porphyrziele auf Lawyers East im Toodoggone-Portfolio, BC

IRW-PRESS: Hi-View Resources Inc.: Hi-Views neue Lineamentkartierung identifiziert mehrere neue Porphyrziele auf Lawyers East im Toodoggone-Portfolio, BC

Vancouver, British Columbia, 23. Juni 2026 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. (Hi-View oder das Unternehmen) (CSE: GXLD; OTCQB: GXLDF; FWB: B630) gibt bekannt, dass die Lineamentkartierung auf seinem Projektgebiet Lawyers East im Toodoggone-Portfolio abgeschlossen wurde. Dies ist das erste Gebiet des umfassenderen Lineamentkartierungsprojekts des Unternehmens, das veröffentlicht werden soll. Die Arbeiten verbinden aktuelle luftgestützte geophysikalische Datensätze des gesamten Projektgebiets mit regionalen geophysikalischen Erhebungen und bestehenden geologischen Informationen, um die Identifizierung von strukturellen Trends und die Zielgenerierung im Toodoggone-Portfolio des Unternehmens zu unterstützen.

Nader Mostaghimi, VP of Exploration von Hi-View, sagte dazu: Lineamentkartierung und strukturelle Interpretation sind eine entscheidende frühe Komponente der Explorationsstrategie des Unternehmens und unterstützen die luftgestützten geophysikalischen Vermessungsdaten, die letzten Sommer gesammelt wurden. Diese Arbeit liefert einen wichtigen Rahmen für die geologische Modellierung und Zielgenerierung, um die strukturellen Eigenschaften zu identifizieren, die die Verteilung der epithermalen und Porphyrmineralisierung auf dem Konzessionsgebiet beeinflussen könnten. Besonders vielversprechend ist, dass wir mehrere neue Ziele in einem Umkreis von 4 km der Porphyrentdeckung Aurora und entlang des Trends mehrerer bedeutender Minerallagerstätten im Bezirk Toodoggone identifizieren konnten.

Die umfassendere Studie verbindet 1.798 Linienkilometer an neuen luftgestützten magnetischen Daten (Abbildung 1) mit historischen Datensätzen, darunter frühere luftgestützte Vermessungen und bodengeophysikalische Daten. Dies ermöglicht eine einheitliche Interpretation der strukturellen Einflüsse auf die Mineralisierung auf einem Gebiet von rund 240 km² des Konzessionsgebiets des Unternehmens.

Die Interpretation der Total Magnetic Intensity (Gesamtmagnetfeldstärke, TMI) und der abgeleiteten magnetischen Datensätze auf Lawyers East hat einen klar definierten strukturellen Rahmen mit Intrusivphasen und strukturkontrollierter Mineralisierung im Toodoggone-Gürtel aufgezeigt (Abbildungen 2 und 3). Durchteufende Lineamenttrends, magnetische Störungen, intrusive Plutonränder und damit verbundene geochemische Anomalien aus Kupfer-Molybdän ± Gold-Bismut definieren mehrere Ziele hoher Priorität auf dem Konzessionsgebiet (Abbildungen 5 und 6), einschließlich des kürzlich erworbenen Chip-Vorkommens. Man erachtet die interpretierten Lineamente als strukturelle Merkmale, die durch die Zusammenführung der luftgestützten geophysikalischen Datensätze mit existierenden geologischen Informationen identifiziert wurden, was das Verständnis des Unternehmens für die mineralisierten Kontrollen auf Lawyers East verbessert und die laufende Zielfestlegung auf dem größeren Toodoggone-Portfolio unterstützt.

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Abbildung 1. Übersichtskarte des Konzessionsgebiets von Hi-View. Maßstab 1:300.000.

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Abbildung 2. Lineamentkartierung und Total Magnetic Intensity (TMI). Hi-View Claims, Maßstab 1:300.000

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Abbildung 3. Lineamentkartierung der Hi-View Claims und BCGS Regional Structures, Maßstab 1:300.000

Die Lineamentkartierung auf Lawyers East identifiziert ein dominantes NW-verlaufendes Lineament-Set, was durch die Rose-Diagramm-Analyse unterstützt wird (Abbildung 4), die einen wichtigen regionalen Strukturtrend im Toodoggone-Gürtel darstellt und sich bis zur Lagerstätte Baker im Norden erstreckt. Dieser Trend wird durch ein NO-SW-verlaufendes Lineament durchkreuzt, das mit dem Trend Jock Creek assoziiert wird, der als ein orogener, schräger Strukturkorridor interpretiert wird, der mit Mineralisierung auf epithermalen Lagerstätten wie Shasta und den Porphyrsystemen Sofia und Aurora zusammenhängt. Im jurassischen Duncan-Pluton haben sich weitere WNW-OSO-Lineament-Sets auf dem gesamten Gebiet entwickelt und segmentieren das Intrusivgestein und bilden Zonen struktureller Komplexität, die günstig für Mineralisierung sind.

Die luftgestützten magnetischen Daten zeigen diese Merkmale als lineare magnetische Tiefs und Gradienten in den TMI- und vertikalen Ableitungsdatensätzen, was interpretierte Strukturstörung und eine lokal begrenzte Alterierung darstellt. Einzelne magnetische Hochs werden als Intrusivphasen interpretiert, darunter Erzstöcke und Gänge, während magnetische Tiefs Strukturkorridore definieren. Manche dieser Zonen fallen mit Kupfer-Molybdän-Bodenanomalien und lokal mit Gold-Bismut-Anreicherungen zusammen und bilden wichtige Interessensgebiete (Abbildung 5).

Außerdem stellt das kürzlich erworbene Chip-Vorkommen ein wichtiges Ziel in diesem Strukturrahmen dar und liegt auf einem N-S, NW- und NO-verlaufenden Lineament-Tripelpunkt. Die Entnahme von Gesteinsproben auf dem Chip-Vorkommen bestätigte Kupfer-Silber-Mineralisierung mit assoziierten Goldwerten, darunter bis zu 0,96 % Cu, 0,145 g/t Au und 47,5 g/t Ag Kelsch, D. (2023). Geological, Geochemical and Geophysical Assessment Report on the Golden Stranger Property, Toodoggone Mining District, British Columbia. BC Ministry of Energy, Mines and Low Carbon Innovation Assessment Report No. 41836

. Die Mineralisierung auf dem Gebiet Lawyers East gilt als strukturell durch das Intrusivsystem beeinflusst, wobei sich die Ziele hoher Priorität dort konzentrieren, wo wichtige Strukturtrends kreuzen.

Abbildung 4. Strukturelle Lineamente auf Lawyers, längengewichteter Prozentsatz

bidirektional gespiegelter Lineamente, Strike Bins (10 Grad)

Abbildung 5. Hervorgehobene Interessensgebiete mit Lineamentkartierung auf Lawyers East und Borealis North (Chip-Vorkommen), mit TMI.

Abbildung 6. Merkmale von Interesse, hervorgehoben durch Magnetization Vector Inversion MVI aus den luftmagnetischen Daten von 2025 auf Lawyers East

Die Strukturinterpretation auf Lawyers East hat einen kohärenten architektonischen Rahmen im Zusammenhang mit intrusivbedingter Mineralisierung definiert und mehrere Zielgebiete hoher Priorität hervorgehoben, die durch Zonen erhöhter Dichte an durchkreuzenden Lineamenten mit a) magnetischen Störzonen, b) zusammenfallenden geochemischen Anomalien und c) Plutonrändern gekennzeichnet sind. Die Ergebnisse verbessern weiterhin das Verständnis des Unternehmens bezüglich der Ausrichtung der Mineralisierung auf Lawyers East und werden die laufenden Explorationsarbeiten und das anschließende Programmkonzept unterstützen. Die Ergebnisse der Lineamentinterpretation für die Gebiete Borealis und Golden Stranger werden aktuell fertiggestellt und sollen bald veröffentlicht werden.

Erklärung der qualifizierten Person

Das Explorationsprogramm wird unter der Leitung von Nader Mostaghimi, M.Sc., P.Geo. (EGBC #53441), Vice President of Exploration des Unternehmens, durchgeführt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Hi-View Resources Inc.

Hi-View Resources Inc., ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen an der Canadian Securities Exchange, treibt die Erschließung eines Portfolios an Gold-, Silber- und Kupferprojekten in der Region Toodoggone im nördlichen British Columbia voran. Die zu 100 % unternehmenseigenen und optionierten Projekte des Unternehmens decken über 27.910 Hektar ab und beinhalten das Vorzeigeprojekt Golden Stranger, die Claims Lawyers und das Projekt Borealis - alle als Zielgebiete mit hoher Priorität eingestuft. Zu den weiteren Konzessionsgebieten, für die das Unternehmen über eine Option verfügt, gehören Saunders, Northern Claims, Nub und Harmon Peak. Weitere 1.300 Hektar hat das Unternehmen derzeit als Mineralclaims beantragt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Hi-View oder in den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Im Namen des Board of Directors

R. Nick Horsley

R. Nick Horsley, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hi-View Resources Inc.

R. Nick Horsley - CEO

E-Mail: info@hiviewresources.com

Telefon: (604) 343-4337

Website: www. hiviewgold.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte erwartet, plant, sieht voraus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen in Bezug auf das Incentive-Programm und die erwartete Verwendung der daraus erzielten Erlöse. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören Marktpreise, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

WIR BERUFEN UNS AUF DIE SAFE-HARBOUR-BESTIMMUNGEN.

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