IRW-News: Onco-Innovations Limited: Onco-Innovations beauftragt Nanosoft Polymers, um die Entwicklung von Polymeren und Wirkstoffverabreichungssystemen für ONC010 zu voranzutreiben

IRW-PRESS: Onco-Innovations Limited: Onco-Innovations beauftragt Nanosoft Polymers, um die Entwicklung von Polymeren und Wirkstoffverabreichungssystemen für ONC010 zu voranzutreiben

Vancouver, Kanada - 23. Juni 2026 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) (Onco oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es einen Dienstleistungsvertrag mit Nanosoft Polymers (Nanosoft), einem spezialisierten Unternehmen für Polymertechnik und Arzneimittelverabreichung, abgeschlossen hat, um die weitere Entwicklung von ONC010, dem führenden nanopartikelbasierten Polynukleotidkinase-Phosphatase-(PNKP)-Inhibitor des Unternehmens, zu unterstützen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Nanosoft Leistungen in den Bereichen Polymerprozessentwicklung, analytische Charakterisierung, Skalierungsunterstützung, Formulierungsoptimierung und Technologietransfer für Oncos proprietäre PEO-PBCL-Polymerplattform bereitstellen. Die Arbeit zielt darauf ab, die Grundlagen für die Herstellung und Formulierung von ONC010 zu stärken, während die Forschungs- und Entwicklungsbemühungen im Rahmen der für die IND-Zulassung erforderlichen Entwicklung und der Vorbereitung auf künftige klinische Studien voranschreiten.

Dieser Auftrag spiegelt die Strategie von Onco wider, erstklassiges externes Fachwissen in allen wichtigen Entwicklungsbereichen zu nutzen. Nanosoft verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Polymersynthese, nanopartikelbasierte Wirkstoffverabreichungssysteme, Prozessoptimierung, analytische Charakterisierung und skalierbare Herstellungsverfahren für therapeutische Anwendungen.

Das Programm konzentriert sich auf die Etablierung eines robusten, reproduzierbaren und skalierbaren Polymerherstellungsprozesses bei gleichzeitiger Verbesserung der Analysemethoden und Qualitätskontrollen, die zur Unterstützung künftiger Fertigungs-, Regulierungs- und klinischer Entwicklungsaktivitäten erforderlich sind. Nanosoft wird auch Initiativen zur Prozessskalierung und zum Technologietransfer unterstützen, die künftige GMP-konforme Fertigungs- und Entwicklungsmöglichkeiten begünstigen sollen.

Die Arbeit von Nanosoft wird insbesondere die laufenden Aktivitäten in den Bereichen Chemie, Herstellung und Kontrolle (Chemistry, Manufacturing and Control, CMC) von Dalton Pharma Services und die präklinischen Entwicklungsaktivitäten von Nucro-Technics ergänzen. Gemeinsam bilden diese Unternehmen ein wachsendes Entwicklungsökosystem, das die Weiterentwicklung von ONC010 hin zur ersten klinischen Prüfung am Menschen unterstützt.

Die Beauftragung von Nanosoft stellt eine wichtige Erweiterung des ONC010-Entwicklungsprogramms dar. Die Polymertechnik und die Nanopartikelformulierung sind grundlegende Bestandteile unserer Technologieplattform, und das spezialisierte Fachwissen von Nanosoft soll unsere Fertigungskapazitäten und -pläne stärken, die künftige GMP-Konformität unterstützen und dazu beitragen, ONC010 für eine mögliche klinische Entwicklung zu positionieren. Wir sind davon überzeugt, dass diese Zusammenarbeit die mit dem Programm verbundenen Risiken weiter reduziert und gleichzeitig unseren langfristigen Entwicklungs- und Vermarktungsweg verbessert, so Thomas OShaughnessy, Chief Executive Officer von Onco-Innovations.

Die erfolgreiche Entwicklung nanopartikelbasierter Therapeutika erfordert fundiertes Fachwissen in den Bereichen Polymerwissenschaft, Formulierungsentwicklung und Prozessskalierbarkeit. Die Kompetenzen von Nanosoft ergänzen die unserer bestehenden Entwicklungspartner und werden dazu beitragen, den Technik- und Herstellungsrahmen für ONC010 zu stärken, während wir weitere Fortschritte in Richtung klinische Umsetzung machen, erklärte Dr. Islam Mohamed, Chief Medical Officer von Onco-Innovations.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes kanadisches Unternehmen mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Verhinderung und Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen voranzutreiben. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

Über Nanosoft Polymers

Nanosoft Polymers ist ein auf Biotechnologie spezialisierter Polymerhersteller mit Sitz in Winston-Salem, North Carolina, der sich auf funktionelle Polymere und Copolymere für die Bereiche Arzneimittelverabreichung, Diagnostik und therapeutische Anwendungen spezialisiert hat. Die Expertise des Unternehmens umfasst Polymersynthese und -funktionalisierung, Nanopartikel-Herstellung, Oberflächenmodifikation und kundenspezifische Synthese von reaktiven Oligomeren und Polymeren über eine breite Palette von Molekulargewichten.

IM NAMEN VON ONCO-INNOVATIONS LIMITED

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

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Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

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