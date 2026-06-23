Kanzler: Bin positiv überrascht über weitreichende Vorschläge der Rentenreformkommission

Berlin, 23. ⁠Jun (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat betont, dass er von den Vorschlägen der Rentenreformkommission positiv überrascht war. "Ich will ganz ehrlich sagen: Ich hätte nicht erwartet, dass die Kommission einen so weitreichenden Vorschlag macht", sagte Merz am Dienstag beim Tag der Industrie ‌in Berlin. Er lobte ausdrücklich auch den Vorschlag für eine zusätzliche kapitalgedeckte Altersversorgung. Zugleich betonte der CDU-Vorsitzende, dass er die schwarz-rote Koalition mit der SPD ⁠für absolut ⁠regierungsfähig halte. "Ich muss beide Bundestagsfraktionen auf diesem Weg mitnehmen, und ich kann Ihnen sagen: Wir sind zusammengewachsen in den letzten 14 Monaten", betonte der CDU-Vorsitzende. "Das Arbeitsklima ist gut. Wir kommen aus unterschiedlichen Himmelsrichtungen, wir haben unterschiedliche grundlegende Vorstellungen in manchen Themen, aber wir raufen uns zusammen, und wir zeigen, dass ‌wir das Land erfolgreich regieren können." Zuletzt hatte ‌es sehr schlechte Umfragewerte für die Koalition aus CDU, CSU und SPD gegeben.

Merz wies auch Forderungen gerade aus der Wirtschaft zurück, dass er wirtschaftspolitische Positionen lieber mit der ⁠AfD durchsetzen sollte. "Ich will das hier auch sehr klar und sehr deutlich sagen, ‌weil ich ja immer wieder höre, 'naja, macht ⁠es doch alleine, macht da mal eine Minderheitsregierung und sucht euch da die Mehrheiten'", sagte Merz. "Ich werde das nicht machen. Ich suche nicht nach anderen Mehrheiten im Deutschen Bundestag." Er habe auch nicht die ‌Absicht, Deutschland "den Radikalen" zu überlassen.

Das Entscheidende ⁠auch an der Rentenreform sei, dass ⁠man sich stärker um die jungen Menschen in Deutschland kümmern müsse. Ludwig Erhard habe 1957 das Buch "Wohlstand für Alle" veröffentlicht. "Jetzt ist die junge Generation diejenige, die unsere gesamte Zuwendung und Aufmerksamkeit verlangt und zu Recht abverlangt", sagte Merz mit Blick auf die Rentenreform. Die Regierung müsse jetzt die Weichen stellen, damit die nächste und die übernächste Generation genau dieselben Chancen haben wie die Älteren. "Am Ende wird die Mehrheit der Bevölkerung sehen, dass sich diese ⁠Anstrengung gelohnt hat."

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)