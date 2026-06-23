KORREKTUR/Starmer-Rücktritt: Spekulation über Mitbewerber für Burnham

(Wochentag im letzten Satz korrigiert)

LONDON (dpa-AFX) - Nach der Rücktrittsankündigung des britischen Premiers Keir Starmer wird über mögliche Gegenkandidaten zum Favoriten für dessen Nachfolge spekuliert.

Es gilt als so gut wie sicher, dass der frühere Bürgermeister der Metropolregion Manchester, Andy Burnham, Starmer beerben wird. Die Frage ist jedoch, ob er sich dafür einem aufwendigen Auswahlverfahren der Labour-Partei stellen muss.

Sollte Burnham der einzige Bewerber bleiben, wäre das nicht notwendig und er könnte noch im Juli von König Charles III. zum Premier ernannt werden. Sein prominentester möglicher Rivale, Ex-Gesundheitsminister Wes Streeting, zog bereits zurück. Erwartet wird, dass er dafür mit einem Ministerposten belohnt wird.

Burnham zog beinahe triumphal nach London ein

Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge wird nun aber spekuliert, ob es doch noch Mitbewerber geben wird, um Burnham dazu zu zwingen, eine Vision für das Land vorzulegen und um Unterstützung dafür zu werben. Als mögliche Kandidaten werden Starmers Kabinettssekretär Darren Jones und der frühere Verteidigungsstaatssekretär Al Carns gehandelt. Beide vermieden es bislang, sich eindeutig zu äußern.

Unklar ist jedoch, ob einer der beiden die erforderliche Zahl an Unterstützern in der Fraktion finden könnte. Sollte es dazu kommen, wäre eine Wahl durch die Parteibasis notwendig. Dieser Prozess dürfte sich bis zum Ende der Sommerpause im September hinziehen.

Andy Burnham zog am Montag kurz nach der Rücktrittsrede Starmers beinahe triumphal nach London ein und ließ sich im Parlament als Abgeordneter vereidigen. Er hatte am vergangenen Donnerstag einen überwältigenden Sieg bei der Nachwahl im Bezirk Makerfield nahe Manchester errungen und damit den Sprung ins Parlament geschafft./cmy/DP/jha/nas