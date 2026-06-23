Merck steigt bei Biotechfirma Saturnus ein

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Frankfurt, ⁠23. Jun (Reuters) - Der Pharma- und Technologiekonzern Merck verbündet sich bei der Entwicklung von Therapien gegen seltene erbliche Herzkrankheiten mit der Biotechfirma Saturnus ‌Bio. Für eine Vorauszahlung von 50 Millionen Dollar sichere sich Merck eine Minderheitsbeteiligung an ⁠der ⁠von dem Finanzinvestor Versant Ventures gegründeten Gesellschaft, teilte das Darmstädter Unternehmen am Dienstag mit. Hinzu kämen weitere erfolgsabhängige Zahlungen in der Forschungsphase. Zudem erhalte Merck das exklusive ‌Recht, Saturnus Bio später gegen ‌eine vorab festgelegte Summe sowie weitere Prämien komplett zu übernehmen.

Saturnus Bio konzentriert sich auf die ⁠sogenannte Genmodulation zur Behandlung seltener genetisch bedingter ‌Kardiomyopathien. Für diese Erkrankungen ⁠des Herzmuskels gibt es bislang keine zugelassenen Therapien, die direkt an den genetischen Auslösern ansetzen. Das Unternehmen sei gut ‌aufgestellt, um die ⁠Entwicklung seiner Medikamente in ⁠diesem Bereich zu beschleunigen, sagte Saturnus-Chef Rick Dewey. Die Kooperation mit Merck unterstreiche die Strategie, gemeinsam mit der Pharmabranche gezielt nach neuen Arzneien für bislang schwer behandelbare Krankheiten zu suchen.

(Bericht von Patricia Weiß. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Merck
Merck & Co.

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York Ausblick
Wall Street knapp im Plus erwartet - Chips gefragt, SpaceX im Sinkfluggestern, 12:20 Uhr · dpa-AFX
Der Eingang der New Yorker Börse NYSE.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
Nach monatelangem Höhenflug: MDax-Aktie vor Belastungsprobeheute, 13:15 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Staatsanleihen ähneln Aktien mehr, als Anleger meist vermuten20. Juni · Acatis
BMW schockiert mit Gewinnwarnung
Nach Kursrutsch kaufen? Das Urteil zu deutschen Autoaktien19. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen