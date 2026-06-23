Merz will Renten-Vorschläge vollständig umsetzen
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die vollständige Umsetzung der Vorschläge der Rentenkommission angekündigt. "Alle Elemente dieses Reformpakets müssen jetzt zügig umgesetzt werden", sagte Merz nach der Übergabe des Berichts in Berlin. Man könne es sich nicht erlauben, einzelne Maßnahmen herauszunehmen oder abzulehnen./mfi/DP/stk
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