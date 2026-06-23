Nach monatelangem Höhenflug: MDax-Aktie vor Belastungsprobe
onvista · Uhr
Diese Aktie im MDax hat kräftig zugelegt, eine Konsolidierung ist daher fällig - mit Chancen für Trader. Um welchen Wert es sich handelt und wo die nächsten Kursziele liegen, erfährst du hier im Text.
Quelle: Stonel/Shutterstock.com
Nach einer nahezu ununterbrochenen Aufwärtsbewegung mehren sich die Anzeichen einer überfälligen Konsolidierung. Aus charttechnischer Sicht spricht derzeit vieles für eine technische Korrektur im zweistelligen Prozentbereich.
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