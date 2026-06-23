Nach monatelangem Höhenflug: MDax-Aktie vor Belastungsprobe

onvista · 23.06.2026, 13:15 Uhr Uhr

Diese Aktie im MDax hat kräftig zugelegt, eine Konsolidierung ist daher fällig - mit Chancen für Trader. Um welchen Wert es sich handelt und wo die nächsten Kursziele liegen, erfährst du hier im Text.