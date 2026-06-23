Nasdaq bricht ein: Fed-Schock, SpaceX-Rutsch & DAX unter 25.000



Die neue Woche hat erst einmal den Feiertag aus den USA, der parallel zum großen Verfall an den Terminmärkten stattfand, zu verarbeiten. Nur kurz zuvor kam es zum Zinsausblick seitens der US-Notenbank Fed. Es änderte sich nicht nur das Sentiment, sondern auch die Vorgehensweise in der Zukunft der US-Notenbank. Mehrere Ausschüsse, keine langen Vorlaufzeiten für Entscheidungen und auch kein langer Ausblick. Denn Kevin Warsh möchte hier auch die Marktreaktionen bewerten und hat zudem das Thema Zinssenkung erst einmal von der Agenda genommen. In einer ersten Reaktion rutschte der Markt ab, denn damit verbunden war auch die Vorbereitung auf baldige Zinsanhebungen. Doch zum Verfall der US-Futures hin gab es wieder eine Stabilisierung, die zum Ende der Woche für ein Wochenplus bei den großen US-Indizes führte. Die nächste Fed-Sitzung findet Ende Juli statt, melde Dich doch gern schon heute für die Berichterstattung dazu an.

Nach dem ersten Handelstag gestern ist dies aber vollständig verpufft. Im Nasdaq gab es gestern schon eine leichte Ernüchterung und auch den dritten Minustag in der Aktie SpaceX, welche als fulminantes IPO in der Vorwoche noch neue Akzente setzte. Immerhon befindet sich die Marktkapitalisierung noch über 2 Billionen US-Dollar, doch mit der heutigen Vorbörse schmilzt sie weiter ab und könnte beim Aktienkurs zu einem neuen Tief führen. Damit wären alle Aktionäre, die nach dem IPO an der Wall Street die Aktien gekauft haben, im Minus.

Der Gesamtmarkt notierte auch heute wieder im Minus. Im Nasdaq ist damit das Tief vom Fed-Abend unterschritten. Rund 700 Punkte Abschlag zu gestern lassen erst einmal keine Freude aufkommen, doch auch ein Abwärtstrend hat Chancen in sich. Auf diese blickten wir zum Start im heutigen Webinar und skizzierten, wo es Sinn macht, auf eine Gegenbewegung zu setzen. Sie fiel mit rund 50 Punkten erst einmal positiv aus, doch der Trend nahm weiter seinen Weg nach unten und markierte später neue Tagestiefs.

Parallel startete der DAX auch im Minus und gab die 25.000er-Marke gleich in der Vorbörse auf. Der so entstandene Abwärtstrend war in der ersten Handelsstunde ein sehr guter Trigger für einen Einstieg in diesen Trend mit Ziel 24.800 Punkte.

Quelle: TradingView

Auch hier kann man sich die Trendlinie direkt verlängern und als Signal für eine Umkehr, oder zumindest für eine dynamische Gegenbewegung, im Chartbild einzeichnen. Die entsprechende Order wurde auch platziert, und wie im Artikel zum Video zu sehen, wurde später auch direkt ein starker Impuls nach der Überschreitung der Linie ausgelöst.

Quelle: TradingView

Prinzipiell ist damit auch ein "Turnaround Tuesday" möglich, wobei die Wortwahl für eine starke Umkehr an einem Dienstag historisch falsch ist, aber wir wissen natürlich alle, was gemeint ist. Bis zum Mittag war dies noch nicht sichtbar, ebenso wie kein Friedensplan zwischen den USA und dem Iran unterschrieben ist. Die Verhandlungen sind weiter aktiv, diesmal in der Schweiz, und könnten sich nach Medienberichten rund 60 Tage hinziehen. Im Markt wäre somit auch Potenzial für eine Ernüchterung vorhanden, zusammen mit dem SpaceX-Rutsch gerade und anstehenden Quartalszahlen von Micron Technology, womöglich eine sehr brisante Mischung.

Seitens der Saisonalitäten ist eine stärkere Konsolidierung ab dem Juni / Juli ebenfalls oft zu sehen. Diesen Fakt werteten wir ebenso aus, wie die Inflationsdaten aus den letzten Wochen. Entsprechende Handelsideen konntest Du somit erneut LIVE sehen und hier die Aufzeichnung vom Dienstag noch einmal nachvollziehen. Die schnellen Richtungswechsel im Trading bleiben weiter der Fokus des Formats, welches von striktem Moneymanagement begleitet wird.

Der Startpunkt der nächsten Traders Circle Session wird dann am Mittwoch zum Wall Street-Start mit Heiko stattfinden. Melde Dich gern für 15.15 Uhr hierzu an:

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