Neue ASML-Kursziele, KI-Hype um Micron und Qualcomm

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

ASML: Neues Kursziel, neuer Schwung?

ASML steht wieder stärker im Fokus der Analysten. Wells Fargo sieht den Markt für Chipfertigungsanlagen deutlich größer, Bank of America wird noch optimistischer. Entscheidend wird, ob die Aktie nach ihrem bisherigen Jahreslauf weiter Nachholpotenzial gegenüber den Wettbewerbern hat.

Micron: KI-Speicher wird zum Schlüsselthema

Micron profitiert gleich von mehreren Seiten: Die Kooperation mit Anthropic stärkt die Position im KI-Infrastrukturmarkt, während Needham die Memory-Story deutlich höher bewertet. Vor den Zahlen wird spannend, ob der Markt die hohen Erwartungen bestätigt bekommt.

Qualcomm: Der nächste Schritt Richtung KI?

Qualcomm will sich breiter aufstellen und könnte mit Modular einen wichtigen Software-Baustein für seine KI-Ambitionen ins Visier nehmen. Die Frage: Wird daraus ein echter Hebel gegen die starke Konkurrenz im KI-Chipmarkt?