Neue Zusatzrente kann Durchschnittsverdienern gut 6000 Euro im Jahr bringen

Berlin, 23. ⁠Jun (Reuters) - Die von der Rentenkommission vorgeschlagene Zusatzrente aus Kapitalanlagen ist laut Versicherungslobby GDV nur ein Baustein, um den Lebensstandard im Alter zu sichern. "Ein heute 30-jähriger Versicherter in der gesetzlichen ‌Rentenversicherung mit durchschnittlichem Einkommen, der ab 2027 entsprechend den Kommissionsvorschlägen kapitalgedeckt in der gesetzlichen Rente vorsorgt, könnte bis ⁠zum ⁠Renteneintritt rund 181.000 Euro Versorgungskapital aufbauen", sagte der stellvertretende GDV-Hauptgeschäftsführer Moritz Schumann am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. "Sein erster Jahresbeitrag im Jahr 2027 läge bei knapp 1050 Euro. Daraus könnten bei vorsichtiger Rechnung etwa 6050 Euro Jahresrente ‌brutto entstehen."

Die bereits durchgesickerten Vorschläge der Expertenkommission ‌sollen am Dienstag in Berlin offiziell vorgestellt werden. Zusätzlich zur bestehenden Umlagefinanzierung soll eine obligatorische, kapitalgedeckte Zusatzrente nach schwedischem ⁠Vorbild eingeführt werden. Finanziert werden soll diese durch eine Zusatzzahlung ‌von insgesamt zwei Beitragspunkten, die ⁠sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen. Die Beiträge sollen stufenweise eingeführt und von einem staatlichen Fonds renditeorientiert angelegt werden, um das Rentenniveau langfristig zu erhöhen. Zwei ‌Beitragspunkte wären derzeit etwa ⁠35 Milliarden Euro jährlich.

In der ⁠GDV-Modellrechnung würde die zusätzliche Kapitalrente rund vier Prozent des späteren Bruttoeinkommens ersetzen. "Der neue kapitalgedeckte Baustein in der gesetzlichen Rente liefert nur einen kleinen Teil der angestrebten 70 Prozent", so Schumann. "Die Lücke muss weiterhin vor allem durch eine starke gesetzliche Basis und durch zusätzliche betriebliche und private Vorsorge geschlossen werden."

(Bericht von Christian Krämer, redigiert ⁠von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)