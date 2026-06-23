Original-Research: NanoRepro AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: NanoRepro AG - von GBC AG

23.06.2026 / 11:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu NanoRepro AG

     Unternehmen:               NanoRepro AG
     ISIN:                      DE0006577109

     Anlass der Studie:         Research Comment
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  4,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Erhebliche, bislang nicht genau quantifizierbare Upside: FiberSense könnte
zum transformativen Werttreiber werden

NanoRepro hat die bisherige europäische Vertriebs- und Lizenzvereinbarung
für das FiberSense-CGM-System in eine direkte Eigenkapitalbeteiligung an der
FiberSense AG umgewandelt. Zusätzlich stellt NanoRepro dem Unternehmen 1,0
Mio. EUR über eine Wandelanleihe zur Verfügung. Kurz zuvor hatte FiberSense
die CE-Kennzeichnung als Medizinprodukt der Klasse IIb erhalten.

Damit hat sich die Ausgangslage grundlegend verändert. NanoRepro hält nicht
länger lediglich Vertriebsrechte an einem Entwicklungsprodukt, sondern
partizipiert nun unmittelbar an der möglichen Wertsteigerung des gesamten
FiberSense-Unternehmens. Gelingt der Produktionshochlauf und die
kommerzielle Einführung, könnte sich der Beteiligungswert innerhalb kurzer
Zeit vervielfachen. FiberSense entwickelt sich damit aus unserer Sicht zu
einem potenziell transformativen Werttreiber für NanoRepro.

Attraktive Positionierung im milliardenschweren CGM-Markt

FiberSense entwickelt ein System zur kontinuierlichen Glukosemessung mit
einer Tragedauer von bis zu 28 Tagen. Der Sensor wird mit einem abnehmbaren,
wiederaufladbaren und wiederverwendbaren Detektor kombiniert. Dadurch könnte
sich das Produkt sowohl durch die längere Nutzungsdauer als auch durch
potenziell niedrigere laufende Kosten von etablierten Systemen
differenzieren.

Der globale CGM-Markt wird insbesondere von Abbott und Dexcom geprägt.
Abbott erzielt mit FreeStyle Libre bereits quartalsweise CGM-Umsätze von
rund 2,0 Mrd. US-Dollar. Dexcom erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025
Umsätze von rund 4,66 Mrd. US-Dollar, nach rund 4,02 Mrd. US-Dollar im
Vorjahr. Daneben verfügen Medtronic und Senseonics über eigene CGM- und
Diabetes-Plattformen.

FiberSense muss zunächst eine zuverlässige Serienproduktion,
wettbewerbsfähige Leistungsdaten und eine erfolgreiche Marktakzeptanz
nachweisen. Sollte dies gelingen, könnte das Unternehmen nicht nur als
eigenständiger Anbieter wachsen, sondern auch für strategische Partner oder
Käufer interessant werden. Abbott, Dexcom und Medtronic haben in der
Vergangenheit bereits zahlreiche externe Diabetes-Technologien übernommen.

Bewertungspotenzial reicht von einem relevanten Zusatzwert bis zu mehreren
Euro je Aktie

Da NanoRepro AG bislang weder die genaue Beteiligungsquote noch die
Transaktionsbewertung veröffentlicht hat, ist eine punktgenaue Bewertung
derzeit kaum möglich. Die folgende Szenarioanalyse unterstellt daher
illustrativ eine Beteiligung von 10 %.

Die Bandbreite reicht damit von einem zusätzlichen Beteiligungswert von rund
0,35 EUR je NanoRepro-Aktie in einem frühen Kommerzialisierungsszenario bis zu
mehr als 5,00 EUR je Aktie bei erfolgreicher Skalierung und strategischer
Positionierung. Dies würde zusätzlich zu den bestehenden operativen
Aktivitäten und weiteren Beteiligungen von NanoRepro entstehen.

Die Werte stellen Bruttobeteiligungswerte vor möglichen Verwässerungen,
Steuern, Transaktionskosten und Bewertungsabschlägen dar. Die Wandelanleihe
wurde nicht zusätzlich berücksichtigt, da die Wandlungskonditionen nicht
bekannt sind.

Fazit

Die CE-Kennzeichnung und die Umwandlung der bisherigen Lizenz in
Eigenkapital stellen aus unserer Sicht einen sehr bedeutenden Fortschritt
dar. Das regulatorische Risiko wurde wesentlich reduziert, während NanoRepro
nun direkt an der gesamten potenziellen Wertentwicklung von FiberSense
beteiligt ist.

Die genaue Höhe des Upsides ist derzeit schwierig bis nahezu unmöglich
belastbar zu bestimmen. Die Bewertungsspanne ist außerordentlich breit und
hängt insbesondere vom Produktionshochlauf, dem Marktstart, ersten Umsätzen,
der Erstattung und möglichen strategischen Partnerschaften ab.

Aufgrund der vergleichsweise geringen Unternehmensgröße von NanoRepro
könnten bereits moderate Fortschritte bei FiberSense einen erheblichen
Einfluss auf den Unternehmenswert haben. Im Erfolgsfall eröffnet die
Beteiligung einen zusätzlichen Wert von deutlich mehr als 1,00 EUR je Aktie
und unter sehr positiven Annahmen von mehr als 5,00 EUR je Aktie.

Wir belassen unser Kursziel zunächst bei 4,50 EUR, bis weitere Details zur
Beteiligungsquote und zur kommerziellen Entwicklung vorliegen. Die
Szenarioanalyse zeigt jedoch, dass FiberSense erhebliches zusätzliches
Neubewertungspotenzial eröffnet, das bislang nicht vollständig in unserem
Kursziel enthalten ist.

Wir bestätigen daher unser Kaufen-Rating. Das Chance-Risiko-Profil der
NanoRepro-Aktie hat sich durch die Transaktion aus unserer Sicht deutlich
verbessert.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=9b1e5c77da22876555bd51cb57bab379

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstrasse 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
+++++++++++++++
Datum der Fertigstellung: 23.06.2026 (9:00 Uhr)
Datum der ersten Weitergabe: 23.06.2026 (11:00 Uhr)

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https://eqs-news.com/?origin_id=c84c49c0-6ed8-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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