Original-Research: Private Assets SE & Co. KGaA (von GSC Research GmbH): Halten

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Original-Research: Private Assets SE & Co. KGaA - von GSC Research GmbH

23.06.2026 / 10:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GSC Research GmbH zu Private Assets SE & Co. KGaA

     Unternehmen:               Private Assets SE & Co. KGaA
     ISIN:                      DE000A3H2234

     Anlass der Studie:         Geschäftszahlen 2025
     Empfehlung:                Halten
     seit:                      23.06.2026
     Kursziel:                  3,60 Euro
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     14.10.2025, vormals Kaufen
     Analyst:                   Jens Nielsen

2025 durch Portfolio-Reorganisation geprägt

Der von der Private Assets SE & Co. KGaA im Geschäftsjahr 2025 erzielte
Konzernumsatz entsprach fast punktgenau unserer Schätzung. Bei den
Ergebniskennzahlen konnten die Hamburger unsere Prognosen hingegen erheblich
übertreffen. Ursächlich für die positive Entwicklung waren zum einen
Sondereffekte im Zusammenhang mit einem direkten Zukauf und einer
Add-on-Akquisition. Zum anderen wurden drei verlustbringende Beteiligungen
entkonsolidiert. Und schließlich konnte erfreulicherweise auch ein erster
erfolgreicher Exit realisiert werden.

Dabei markiert die Übernahme der französischen TAM Groupe einen wichtigen
Schritt bei der verstärkten Orientierung in Richtung des europäischen
Auslands, um die Abhängigkeit von dem durch vielfältige Probleme geprägten
deutschen Heimatmarkt zu reduzieren. Gleichzeitig werten wir die
Akquisition, die nach der QLIMATE SAS und der Forgeem SAS nun bereits das
dritte französische Unternehmen im Portfolio darstellt, auch als Beleg für
den Erfolg der 2023 gegründeten Private Assets France.

Darüber hinaus stellt sich das mit diesem Zukauf und nach der Bereinigung um
die Verlustbringer Procast Handform, Procast Guss España und Bever
Elektronik im Geschäftsjahr 2025 sowie OKU Automation im März 2026
reorganisierte Portfolio nun insgesamt diversifizierter und solider dar.

Die positiven Auswirkungen des Abgangs der erstgenannten drei Beteiligungen
im ersten Halbjahr sind allerdings im Zahlenwerk für 2025 zunächst nicht
erkennbar, da dieses in der zweiten Jahreshälfte maßgeblich durch diverse
Sondereffekte sowie auch durch negative Bestandsveränderungen beeinflusst
war. Sichtbar werden sie jedoch bei einem Vergleich der Aufwandspositionen
im Verhältnis zum Umsatz im ersten Halbjahr mit denen des Gesamtjahres 2025:
Auf dieser Basis sank die Materialaufwandsquote von 42,6 auf 39,6 Prozent,
die Personalaufwandsquote von 53,9 auf 46,3 Prozent und der Anteil der
sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 15,6 auf 14,4 Prozent - insgesamt
über alle drei Positionen eine Verbesserung um 11,8 Prozentpunkte.

Besonders hervorzuheben ist zudem auch der bei der InstaLighting realisierte
erste erfolgreiche Exit, der Private Assets nach einer Haltedauer von knapp
dreieinhalb Jahren bei einem Multiple auf das investierte Kapital (MOIC) von
168x einen Ertrag im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich
bescherte.

Angesichts dieser Transaktion, die die Erfolgschancen des
Private-Assets-Geschäftsmodells veranschaulicht, sind wir zuversichtlich,
dass das erfahrene Management, das direkt und indirekt mit knapp 63 Prozent
der Aktien hinter der Gesellschaft steht, auch künftig erfolgreich die
bestehenden Beteiligungen weiterentwickeln und Zukäufe mit hohem
Wertsteigerungspotenzial realisieren kann.

Einerseits bietet das herausfordernde gesamtwirtschaftliche Umfeld dabei
gute Chancen auf attraktive Akquisitionen. Andererseits zeigt sich der
M&A-Markt aber weiterhin mit verlängerten Verhandlungsdauern,
"Salami-Prozessen" und Broken Deals, bei denen Verkaufsverhandlungen in
einem unter Umständen bereits weit fortgeschrittenen Stadium abgebrochen
werden, sehr volatil. Dadurch erhöht sich sowohl der Aufwand für potenzielle
Zukäufe als auch das Risiko, dass schon sicher geglaubte Deals letztlich
doch nicht zustande kommen.

Bei Betrachtung unserer zwar merklich heraufgesetzten, aber weiterhin
deutlich negativen Ergebnisschätzungen ist dabei zu beachten, dass wir keine
Sondereffekte aus potenziellen künftigen M&A-Transaktionen einfließen
lassen, diese jedoch dem Private-Assets-Geschäftsmodell immanent sind und in
den letzten Jahren stets erhebliche Ergebnisbeiträge geliefert haben.

Insgesamt stufen wir die Private-Assets-Aktie auf Basis unserer
aktualisierten DCF-Bewertung und unter Berücksichtigung der sehr geringen
Visibilität bei einem auf 3,60 Euro erhöhten Kursziel weiter als
Halteposition für entsprechend risikoaffine und längerfristig orientierte
Anleger mit Interesse an Investments in Unternehmen in Sondersituationen
ein. Aufgrund des geringen Handelsvolumens sollten Orders stets mit Limit
erteilt werden.

Dabei liegt die Marktkapitalisierung der Gesellschaft auf dem aktuellen
Kursniveau von 3,20 Euro bei 14,8 Mio. Euro. Demgegenüber beläuft sich das
zum Bilanzstichtag ausgewiesene Konzerneigenkapital auf 21,1 Mio. Euro
entsprechend 4,57 Euro je Aktie. Allerdings bleibt die Eigenkapitalquote
hierbei mit 17,6 Prozent weiterhin recht schwach.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=e6fdc320aae72cc15eac2b35122a1324
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden: https://gsc-research.de

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Tiergartenstr. 17
D-40237 Düsseldorf

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https://eqs-news.com/?origin_id=c063b050-6ed9-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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