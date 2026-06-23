Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu Wechsel/Regierung in Großbritannien

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Wechsel/Regierungsspitze in Großbritannien:

"In neun Jahren als Regionalpräsident von Greater Manchester hat Burnham fast all das realisiert, was sonst gerne eingefordert wird, praktisch aber abmoderiert wird. Privatisierung von essenzieller Infrastruktur zurücknehmen? Erledigt. Nun wird in der Region ein integriertes Konzept vom Bus bis zum Trottoir in den nächsten Jahren komplettiert werden. Und das Allerwichtigste: den Menschen das Gefühl geben, dass sie über ihr eigenes Schicksal mitbestimmen, dass ihre Stimmen gehört werden. Seit den frühen Tagen Obamas ist "Hoffnung" zur politischen Hülse degradiert worden. Burnham hat das erkannt, nach seinen 16 Jahren im Unterhaus konnte er dort keine Hoffnung verbreiten mit seiner Vision eines auf allen gesellschaftlichen Ebenen engagierten linksliberalen Staates. Die Wahl in Makerfield, bei der er eine Mehrheit für die ziellosen, aber wütenden Rechtspopulisten bei den Kommunalwahlen zu seinen Gunsten wenden konnte - die zeigt: Hoffnung funktioniert. Wenn man glaubhaft ist."/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

Bevorstehender Börsengang
Bundesregierung will mit 40 Prozent bei KNDS einsteigengestern, 09:21 Uhr · dpa-AFX
Blick in die Produktion gepanzerter Fahrzeuge.
Wichtige Route für Öl
Iran veröffentlicht Verfahren für Hormus-Passage19. Juni · dpa-AFX
Straße auf der arabischen Halbinsel an der Straße von Hormus.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Staatsanleihen ähneln Aktien mehr, als Anleger meist vermuten20. Juni · Acatis
BMW schockiert mit Gewinnwarnung
Nach Kursrutsch kaufen? Das Urteil zu deutschen Autoaktien19. Juni · onvista
Elon Musks nächster Coup?
Wie eine SpaceX-Tesla-Fusion aussehen könnte17. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen