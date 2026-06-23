Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Hilferuf/Spitzenverbände

BAYREUTH (dpa-AFX) - 'Nordbayerischer Kurier' zu Hilferuf/Spitzenverbände

Um kommunale Infrastruktur zu sichern und Ortschaften für die Bürger lebenswert zu erhalten, sehen die bayerische Spitzenverbände die einzige Lösung in mutigen, einschneidenden und auch schmerzhaften Reformen. Dazu wird es nötig sein, manche Standards zu hinterfragen und den Sozialstaat vielfach auf seinen Kern zurückzuführen/yyzz/DP/zb