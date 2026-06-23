Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Diskussion ums Bürgergeld
dpa-AFX · Uhr
NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zu Diskussion ums Bürgergeld:
"Hinsichtlich der Höhe des Bürgergeldes hat Söder nur die klassischen Vorurteile wiederholt. Er sollte bedenken, dass es bisher keinen Beleg dafür gibt, dass die Übernahme von AfD-Argumenten den etablierten Parteien zu mehr Zulauf verholfen hat. Was fehlt, ist eine seriöse Berechnung bis hinunter zum typischen - nicht zum extremen - Einzelfall, bei dem die Bürgergeldleistungen zu großzügig sind."/DP/jha
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