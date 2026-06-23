Pressestimme: 'Pforzheimer Zeitung' zu Starmer-Rücktritt und zehn Jahre Brexit

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PFORZHEIM (dpa-AFX) - 'Pforzheimer Zeitung' zu Starmer-Rücktritt und zehn Jahre Brexit

Zehn Jahre nach der Schicksals-Abstimmung wird in Großbritannien bemerkenswert offen darüber gesprochen, ob der Austritt ein Fehler war. Eine Rückkehr in die EU wäre zweifellos ein enormer Gewinn für Europa, politisch wie wirtschaftlich. Doch die Bedingungen haben sich verändert. Sonderregeln für London wird es nicht mehr geben. Wer zurückkehrt, muss die Regeln akzeptieren, wie sie sind. Das macht die Debatte so brisant. Der Brexit war ein Versprechen von Unabhängigkeit. Zehn Jahre später dämmert vielen Briten, dass dieses Versprechen so nicht gehalten wurde. Dennoch profitiert ausgerechnet derjenige, der sie am lautesten in den Brexit getrieben hat, Nigel Farage, von der verbreiteten Unzufriedenheit./yyzz/DP/zb

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