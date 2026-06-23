Pressestimmen zum Aus des britischen Premierministers

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LONDON (dpa-AFX) - Nach einer monatelangen Regierungskrise hat der britische Premierminister Keir Starmer seinen Rücktritt angekündigt. Der 63-Jährige gab den Vorsitz der Labour-Partei auf und bleibt nur noch so lange Regierungschef, bis ein Nachfolger gefunden ist. Der frühere Bürgermeister von Greater Manchester, Andy Burnham, steht als haushoher Favorit bereit. Das schreibt die britische Presse zum politischen Beben in Westminster.

"Daily Mail": "Messias ohne Mandat. Andy Burnham wird voraussichtlich in den nächsten drei Wochen Premierminister werden - trotz des schwächsten Mandats in der britischen Politikgeschichte."

"The Times": "Burnham greift nach der Macht. Der erst kürzlich vereidigte Abgeordnete könnte bereits nächsten Monat Premierminister werden, nachdem Starmer den Wunsch nach Veränderung "mit Fassung" akzeptiert und seinen Rücktritt erklärt hat."

"The Sun": "Burnhams Coup um die Nummer 10 (Downing Street). Andy Burnham könnte am Vorabend des WM-Finales Premierminister werden - obwohl er nicht Teil von Labours Wahlsieg vor zwei Jahren war."

"Daily Star": "König des Nordens und des Südens. Der "König des Nordens", Andy Burnham, wurde gestern in Westminster wie ein Held empfangen."

"Daily Mirror": "Die Zeit ist abgelaufen. Er stellte sich Trump entgegen, holte eine halbe Million Kinder aus der Armut und schützte Arbeitnehmer und Mieter. Doch die Misserfolge waren unübersehbar - und wurden in unserer wütenden, gespaltenen Welt noch verstärkt. Am Ende gab ein anständiger Mann in einer nahezu unmöglichen Aufgabe sein Bestes."

"The Daily Telegraph": "Burnham steht vor der Krönung. Der "König des Nordens" soll innerhalb weniger Wochen Premierminister werden."

"The Guardian": "Starmer zieht sich zurück . während Burnham die Gelegenheit ergreift. Keir Starmer beugte sich gestern schließlich dem enormen Druck und trat zurück."

"Financial Times": "Starmers Abgang macht den Weg für Burnham frei. Der Labour-Politiker steht kurz davor, innerhalb eines Jahrzehnts der siebte Premierminister zu werden."/mj/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Wichtige Route für Öl
Iran veröffentlicht Verfahren für Hormus-Passage19. Juni · dpa-AFX
Straße auf der arabischen Halbinsel an der Straße von Hormus.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Staatsanleihen ähneln Aktien mehr, als Anleger meist vermuten20. Juni · Acatis
BMW schockiert mit Gewinnwarnung
Nach Kursrutsch kaufen? Das Urteil zu deutschen Autoaktien19. Juni · onvista
Elon Musks nächster Coup?
Wie eine SpaceX-Tesla-Fusion aussehen könnte17. Juni · onvista
Alle Plus-Analysen