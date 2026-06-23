Rixos eröffnet das Rixos Premium Magawish Bay View und baut sein Angebot in Hurghada weiter aus



EQS-Media / 23.06.2026 / 10:46 CET/CEST



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Das neue Resort stärkt das Portfolio der Marke am Roten Meer. Hurghada verzeichnet weiterhin eine hohe Nachfrage seitens deutscher Reisender.

Hurghada — Rixos Hotels Egypt hat mit dem Rixos Premium Magawish Bay View, sein zweites Resort in Hurgharda eröffnet und baut damit seine Präsenz an der ägyptischen Küste weiter aus.

Die Neueröffnung unterstreicht die anhaltende Beliebtheit Hurghadas bei deutschen Urlaubern. Deutschland zählt zu den wichtigsten Quellmärkten für den ägyptischen Tourismus, mit rund 1,7 Millionen Reisenden pro Jahr. Dank direkter Flugverbindungen aus großen deutschen Städten wie Frankfurt, München, Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Köln hat sich Hurghada als eines der beliebtesten Sonnen- und Strandziele für deutsche Reisende etabliert.

Das Rixos Premium Magawish Bay View liegt etwa sieben Kilometer vom internationalen Flughafen Hurghada entfernt und befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Rixos Premium Magawish Suites & Villas. Gemeinsam bieten die beiden Resorts ein groß angelegtes Destination-Erlebnis, mit vielfältigen Angeboten in den Bereichen Unterkunft, Gastronomie, Unterhaltung, Sport, Wellness und Lifestyle.

Zur Eröffnung sagte Erkan Yildirim, CEO von Rixos Hotels Egypt:

„Das Rixos Premium Magawish Bay View ist ein wichtiger Teil unserer langfristigen Wachstumsstrategie in der Region am Roten Meer. Wir sehen großes Potenzial für Hurghada, seine Position im internationalen Tourismus weiter zu stärken und setzen dabei auf eine langfristige Entwicklung der Region. Der deutsche Markt nimmt dabei eine strategisch wichtige Rolle für das nachhaltige Wachstum des ägyptischen Tourismussektors ein. Die konstant hohe Nachfrage nach Hurghada zeigt das wachsende Vertrauen internationaler Gäste in die Destination. Bei Rixos verfolgen wir einen Ansatz, der über den reinen Resortbetrieb hinausgeht und ganzheitliche Urlaubserlebnisse schafft, die Gastronomie, Unterhaltung, Sport, Wellness und Lifestyle vereinen. Mit dem Rixos Premium Magawish Bay View möchten wir die Entwicklung Hurghadas als führende Premium-Resort-Destination weiter unterstützen.”

Antwort auf die wachsende Nachfrage nach Premium-Urlaubserlebnissen

Das Rixos Premium Magawish Bay View verfügt über 442 Wohneinheiten, darunter Zimmer, Suiten und private Villen. Das Resort verfügt über Smart-Room-Technologie, großzügig gestaltete Innenräume sowie Suiten mit Blick auf das Rote Meer.

Zur Ausstattung gehören neun Swimmingpools, darunter ein Infinity-Pool mit Blick auf die Küste des Roten Meeres, direkter Zugang zur Marina, Wassersportangebote, Wellnessbereiche sowie zahlreiche Freizeitmöglichkeiten für einen kurzen oder längeren Aufenthalt.

Das gastronomische Angebot umfasst internationale Dining-Erlebnisse mit südamerikanischer, peruanischer, indischer, italienischer und mediterraner Küche sowie abwechslungsreiche internationale Buffets.

Eröffnung nach HolidayCheck-Auszeichnung

Die neue Eröffnung erfolgt im Anschluss an die internationale Auszeichnung des benachbarten Rixos Premium Magawish Suites & Villas, das 2021 eröffnet wurde und in der HolidayCheck-Rangliste 2025 der weltweit beliebtesten Hotels den vierten Platz in seiner Kategorie erreichte.

Gäste des Rixos Premium Magawish Bay View haben zudem Zugang zu ausgewählten Einrichtungen und Erlebnissen im Rixos Premium Magawish Suites & Villas, darunter Restaurants, Sportanlagen, Unterhaltungsprogramme und Lifestyle-Angebote.

Mit dem neuen Resort baut Rixos Hotels Egypt seine Präsenz am Roten Meer weiter aus und reagiert gleichzeitig auf die anhaltend hohe Nachfrage aus Deutschland und weiteren europäischen Märkten.

Kontakt:

Ali Sacli

ali@joinpr.com.tr

Emittent/Herausgeber: Rixos Hotels Egypt

Schlagwort(e): Entertainment

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