Rollins, Cintas & Republic Services im Check

Manche Aktien wirken auf den ersten Blick unspektakulär – liefern langfristig aber genau deshalb starke Ergebnisse. Rollins, Cintas und Republic Services gehören zu den Qualitätsunternehmen, die mit stabilen Geschäftsmodellen, Preissetzungsmacht und wiederkehrenden Umsätzen seit Jahren überzeugen.

In dieser Analyse schaut Nico Santura auf drei eher unbekannte Quality Compounder aus den USA. Rollins profitiert vom krisenresistenten Geschäft mit Schädlingsbekämpfung, Republic Services von einer starken Marktposition im Entsorgungsmarkt und Cintas von seiner führenden Rolle bei Mietberufsbekleidung und Services für Unternehmen.

Alle drei Aktien haben langfristig stark abgeschnitten – doch nach den jüngsten Kursbewegungen stellt sich die Frage: Sind diese unspektakulären Qualitätsaktien jetzt wieder attraktiv bewertet?

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