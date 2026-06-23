Qualitätsaktien auf Kaufniveau?

Rollins, Cintas & Republic Services im Check

onvista · Uhr
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Manche Aktien wirken auf den ersten Blick unspektakulär – liefern langfristig aber genau deshalb starke Ergebnisse. Rollins, Cintas und Republic Services gehören zu den Qualitätsunternehmen, die mit stabilen Geschäftsmodellen, Preissetzungsmacht und wiederkehrenden Umsätzen seit Jahren überzeugen.

In dieser Analyse schaut Nico Santura auf drei eher unbekannte Quality Compounder aus den USA. Rollins profitiert vom krisenresistenten Geschäft mit Schädlingsbekämpfung, Republic Services von einer starken Marktposition im Entsorgungsmarkt und Cintas von seiner führenden Rolle bei Mietberufsbekleidung und Services für Unternehmen.

Alle drei Aktien haben langfristig stark abgeschnitten – doch nach den jüngsten Kursbewegungen stellt sich die Frage: Sind diese unspektakulären Qualitätsaktien jetzt wieder attraktiv bewertet?

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Beteiligungen an den besprochenen Unternehmen. Es besteht somit kein Interessenkonflikt durch eigene Wertpapierbestände in Bezug auf die hier behandelten Titel.

* Haftungsausschluss: Keine Anlage- oder Steuerberatung. Keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten. Dieser Beitrag dient rein der Information und Unterhaltung. Investitionen in Wertpapiere bergen das Risiko eines Totalverlusts. Eine Haftung für Anlageentscheidungen, die auf Basis dieser Informationen getroffen werden, wird ausdrücklich ausgeschlossen.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
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ROLLINS
Cintas
Republic Services

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