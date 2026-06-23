ROUNDUP: Bahnverkehr wegen Funkstörung bundesweit eingestellt

BERLIN (dpa-AFX) - Die Züge stehen an den Bahnhöfen, Reisende sitzen fest: Der Verkehr der Deutschen Bahn ist wegen einer Funkstörung bundesweit eingestellt. Das bestätigte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Abend auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa. Vorläufig werden demnach alle Züge an Bahnhöfen zurückgehalten.

Den Angaben des Sprechers zufolge ist der digitale Bahnfunk GSMR gestört. "Unsere Techniker sind mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben", sagte er weiter. Weitere Informationen gebe es, sobald dies möglich sei./eub/DP/stw