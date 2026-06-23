SAP - Wo ist der nächste Halt?

Die SAP-Aktie droht den jüngsten Stabilisierungsversuch mit der Ausbildung eines „bearish engulfing“ zu negieren. Damit bleibt das Chartbild angeschlagen und die Suche nach den nächsten Auffangzonen steht aktuell im Vordergrund. Zunächst befindet sich eine horizontale Unterstützung im Bereich von knapp 130 EUR, wo der Softwaretitel in den Jahren 2020/21 wichtige Hochs ausgeprägt hat. Danach definiert der 2002 etablierte Aufwärtstrend (akt. bei 117,83 EUR) die nächste Rückzugslinie, ehe der langfristige Durchschnitt der letzten 200 Monate (akt. bei 98,80 EUR) eine weitere massive Unterstützung markiert. Auffällig ist zudem die Momentum-Seite: Der RSI notiert auf Monatsbasis so niedrig wie nie zuvor. Das unterstreicht einerseits die außergewöhnliche Schwäche und begünstigt andererseits eine technische Aufwärtsreaktion im Bereich der angeführten Haltelinien. Da der Korrekturtrend seit Sommer vergangenen Jahres (akt, bei 188,31 EUR) absolut intakt ist, sollten Anlegerinnen und Anleger zunächst eine erneute Stabilisierung abwarten. Bis dahin bieten Discount-Zertifikate attraktive Seitwärtsrenditen.

SAP (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart SAP

Quelle: LSEG, tradesignal²

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