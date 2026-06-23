Schwacher Handelsstart: Tech-Korrektur drückt auf Indizes

Der DAX startet schwächer in den Handel und notiert knapp unter der Marke von 25.000 Punkten. Auch der Euro Stoxx 50 gibt nach und zeigt eine klare Abwärtsbewegung. Vorbörslich stehen die US-Indizes ebenfalls unter Druck; Dow Jones und S&P 500 tendieren moderat schwächer, während der Nasdaq 100 deutlicher nachgibt. In Asien schloss der Nikkei 225 ebenfalls mit einem kräftigen Rückgang.

Makroökonomischer Überblick

Im Zentrum stehen heute die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und die Eurozone, die als kurzfristiger Taktgeber für die konjunkturelle Entwicklung gelten. Parallel liefern US-Daten, insbesondere Frühindikatoren aus dem Arbeitsmarkt und der Wirtschaft, zusätzliche Hinweise auf die Dynamik im zweiten Quartal. Zudem richtet sich der Blick auf geldpolitische Signale aus Europa; ein Zinsentscheid in Osteuropa ergänzt das Bild einer weiterhin uneinheitlichen Geldpolitik.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Infineon zählt zu den auffälligsten Verlierern und geraten deutlich unter Druck. Auslöser ist eine breit angelegte Korrektur im Halbleitersektor, die ihren Ursprung in massiven Kursverlusten in Südkorea hat. Dort nahmen Investoren nach einer ausgeprägten Rally Gewinne mit; selbst Schwergewichte wie SK Hynix und Samsung verzeichneten zweistellige Abschläge. Die negative Dynamik greift auf europäische Chipwerte über und sorgt für erhöhtes Handelsvolumen.

DWS zeigt sich hingegen robust und bewegen sich gegen den schwachen Gesamtmarkt nach oben. Treiber ist eine Neubewertung der Geschäftsdynamik, die auf eine beschleunigte Entwicklung im Kerngeschäft hindeutet. Erwartet wird, dass der kommende Quartalsbericht zusätzliche Impulse liefert und die operative Stärke untermauert.

Brenntag rücken ebenfalls in den Fokus mit einer klar positiven Kursreaktion. Hintergrund ist eine angehobene Jahresprognose nach einem über den Erwartungen liegenden zweiten Quartal. Die starke Nachfrage im Kerngeschäft sorgt für neuen Optimismus über die weitere Ergebnisentwicklung und zieht entsprechende Handelsaktivität nach sich.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull HD6G5W 58,89 18971,656306 Punkte 4,22 Open End Nasdaq-100® Bull UN8ES7 5,66 29159,862048 Punkte 53,82 Open End Silber Bull UN2DFJ 2,34 60,119812 USD 21,88 Open End EURO STOXX 50® Bull UN6ASN 8,80 5362,20476 Punkte 7,02 Open End X-DAX® Bull UN9QVZ 10,43 23772,974913 Punkte 22,82 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.06.2026; 09:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Allianz SE Call UG9ZEP 1,68 400,00 EUR 12,94 16.09.2026 Schneider Electric SE Call UG7Q1H 2,23 300,00 EUR 6,2 16.12.2026 S&P 500® Put UG8GSH 2,85 7400,00 Punkte 9,75 18.12.2026 DAX® Put UN64BQ 9,00 22800,00 Punkte 7,06 18.06.2027 Nasdaq-100® Put UN7FPX 18,47 30000,00 Punkte 5,79 18.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.06.2026; 09:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long UG4YEQ 2,64 23467,051697 Punkte 15 Open End DAX® Long UN7CLR 2,85 24137,479852 Punkte 25 Open End Nasdaq-100® Short UN7CL9 4,23 35405,537765 Punkte 6 Open End Novo Nordisk A/S Long UN50MF 10,70 41,301135 USD 10 Open End AMD Inc. Long HD2RVA 14,26 367,85036 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.06.2026; 09:45 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.