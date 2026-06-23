Schwacher Handelsstart: Tech-Korrektur drückt auf Indizes
Der DAX startet schwächer in den Handel und notiert knapp unter der Marke von 25.000 Punkten. Auch der Euro Stoxx 50 gibt nach und zeigt eine klare Abwärtsbewegung. Vorbörslich stehen die US-Indizes ebenfalls unter Druck; Dow Jones und S&P 500 tendieren moderat schwächer, während der Nasdaq 100 deutlicher nachgibt. In Asien schloss der Nikkei 225 ebenfalls mit einem kräftigen Rückgang.
Makroökonomischer Überblick
Im Zentrum stehen heute die vorläufigen Einkaufsmanagerindizes für Deutschland und die Eurozone, die als kurzfristiger Taktgeber für die konjunkturelle Entwicklung gelten. Parallel liefern US-Daten, insbesondere Frühindikatoren aus dem Arbeitsmarkt und der Wirtschaft, zusätzliche Hinweise auf die Dynamik im zweiten Quartal. Zudem richtet sich der Blick auf geldpolitische Signale aus Europa; ein Zinsentscheid in Osteuropa ergänzt das Bild einer weiterhin uneinheitlichen Geldpolitik.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Infineon zählt zu den auffälligsten Verlierern und geraten deutlich unter Druck. Auslöser ist eine breit angelegte Korrektur im Halbleitersektor, die ihren Ursprung in massiven Kursverlusten in Südkorea hat. Dort nahmen Investoren nach einer ausgeprägten Rally Gewinne mit; selbst Schwergewichte wie SK Hynix und Samsung verzeichneten zweistellige Abschläge. Die negative Dynamik greift auf europäische Chipwerte über und sorgt für erhöhtes Handelsvolumen.
DWS zeigt sich hingegen robust und bewegen sich gegen den schwachen Gesamtmarkt nach oben. Treiber ist eine Neubewertung der Geschäftsdynamik, die auf eine beschleunigte Entwicklung im Kerngeschäft hindeutet. Erwartet wird, dass der kommende Quartalsbericht zusätzliche Impulse liefert und die operative Stärke untermauert.
Brenntag rücken ebenfalls in den Fokus mit einer klar positiven Kursreaktion. Hintergrund ist eine angehobene Jahresprognose nach einem über den Erwartungen liegenden zweiten Quartal. Die starke Nachfrage im Kerngeschäft sorgt für neuen Optimismus über die weitere Ergebnisentwicklung und zieht entsprechende Handelsaktivität nach sich.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bull
|HD6G5W
|58,89
|18971,656306 Punkte
|4,22
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bull
|UN8ES7
|5,66
|29159,862048 Punkte
|53,82
|Open End
|Silber
|Bull
|UN2DFJ
|2,34
|60,119812 USD
|21,88
|Open End
|EURO STOXX 50®
|Bull
|UN6ASN
|8,80
|5362,20476 Punkte
|7,02
|Open End
|X-DAX®
|Bull
|UN9QVZ
|10,43
|23772,974913 Punkte
|22,82
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.06.2026; 09:45 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Allianz SE
|Call
|UG9ZEP
|1,68
|400,00 EUR
|12,94
|16.09.2026
|Schneider Electric SE
|Call
|UG7Q1H
|2,23
|300,00 EUR
|6,2
|16.12.2026
|S&P 500®
|Put
|UG8GSH
|2,85
|7400,00 Punkte
|9,75
|18.12.2026
|DAX®
|Put
|UN64BQ
|9,00
|22800,00 Punkte
|7,06
|18.06.2027
|Nasdaq-100®
|Put
|UN7FPX
|18,47
|30000,00 Punkte
|5,79
|18.12.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.06.2026; 09:45 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Long
|UG4YEQ
|2,64
|23467,051697 Punkte
|15
|Open End
|DAX®
|Long
|UN7CLR
|2,85
|24137,479852 Punkte
|25
|Open End
|Nasdaq-100®
|Short
|UN7CL9
|4,23
|35405,537765 Punkte
|6
|Open End
|Novo Nordisk A/S
|Long
|UN50MF
|10,70
|41,301135 USD
|10
|Open End
|AMD Inc.
|Long
|HD2RVA
|14,26
|367,85036 USD
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.06.2026; 09:45 Uhr;
Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!
¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.
Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank GmbH zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Funktionsweisen der Produkte: https://blog.onemarkets.de/funktionsweisen