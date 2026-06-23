Selenskyj fährt nicht zu Wiederaufbaukonferenz nach Polen

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KIEW (dpa-AFX) - Wegen eines eskalierenden Geschichtsstreits mit Polen reist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nicht zu einer Wiederaufbaukonferenz nach Danzig (Gdansk). Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko teilte in Kiew mit, dass sie die ukrainische Delegation leiten werde./fko/DP/jha

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