Selenskyj fährt nicht zu Wiederaufbaukonferenz nach Polen
dpa-AFX · Uhr
KIEW (dpa-AFX) - Wegen eines eskalierenden Geschichtsstreits mit Polen reist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nicht zu einer Wiederaufbaukonferenz nach Danzig (Gdansk). Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko teilte in Kiew mit, dass sie die ukrainische Delegation leiten werde./fko/DP/jha
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