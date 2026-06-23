Aktie sinkt fast auf ersten Kurs zurück

SpaceX verliert 600 Milliarden Dollar Börsenwert

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Das SpaceX-Logo.
Quelle: Adobe.com/Rafael Henrique

Die Auftaktgewinne des Börsengangs bei SpaceX bröckeln immer rasanter ab. Am gestrigen Montag verloren die Aktien im US-Handel satte 16 Prozent. SpaceX schloss damit bei 154,60 Dollar, nur noch rund drei Prozent über dem Kurs von 150 Dollar, zu dem die Aktien am 12. Juni erstmals gehandelt wurden. Im vorbörslichen US-Handel am Dienstag deuteten sich weitere Verluste an.

Bis zur Mitte der Vorwoche waren die Aktien bis auf 225,64 Dollar gestiegen. Seitdem geht es jedoch klar bergab. Bis zum Ausgabepreis von 135 Dollar müssten die SpaceX-Anteile noch weitere 12,7 Prozent verlieren.

Zusammen mit dem Kurs sank auch die Marktkapitalisierung erheblich ab. Für einen kurzen Moment war der Weltraum- und KI-Konzern von Elon Musk mehr wert als Microsoft. Durch den gestrigen Kursrutsch gingen aber 600 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung verloren. Aktuell ist SpaceX knapp zwei Billionen Dollar wert und belegt damit den siebten Platz unter den weltgrößten Börsenkonzernen.

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Ungebrochen scheint unterdessen die Nachfrage bei Kleinanlegern zu sein. Der Privatkunden-Handel mit SpaceX-Aktien war derweil der stärkste aller Börsengänge der jüngeren Vergangenheit, wie aus Daten von Vanda Research hervorging. Diese zeigten auch, dass Privatanleger in der vergangenen Woche mehr SpaceX-Aktien kauften als alle "Magnificent Seven"-Papiere zusammen.

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