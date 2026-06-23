Berlin, ⁠23. Jun (Reuters) - Die Vorschläge der Rentenkommission und der Appell der Bundesregierung zu einer kompletten Umsetzung spalten die Riege der SPD-Ministerpräsidenten: "Ich ‌bin nicht der Meinung des Kanzlers, dass diese Vorschläge 1:1 umgesetzt werden müssen", ⁠schrieb ⁠die mecklenburg-vorpommersche Ministerpräsidentin Manuela Schwesig auf der Plattform X. So seien die Länder nicht einbezogen worden. Es wäre gut, wenn neben Politikern und Vorständen ‌auch neu anfangende Beamte ‌in die Rentenkassen einzahlen würden, schrieb Schwesig. Zudem sei die Koppelung des Renteneintrittsalters ⁠an die Lebenserwartung falsch.

Dagegen begrüßte der niedersächsische ‌Ministerpräsident Olaf Lies ⁠die Vorschläge der Kommission. "Was jetzt nicht passieren darf, dass einzelne Punkte aus dem Konzept herausgegriffen und zerredet werden – ‌da hat (Arbeitsministerin ⁠und SPD-Chefin) Bärbel Bas ⁠völlig recht", betonte er. Für die weitere Umsetzung brauche man nun einen breiten gesellschaftlichen Konsens unter Einbeziehung der Sozialpartner. "Die Rentenkommission hat ein ausgewogenes Gesamtpaket vorgelegt", sagte Lies.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)