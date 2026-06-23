Studie: Europa hat erhebliche Mittel gegen US-Zolldrohungen im Köcher

Berlin, 23. ⁠Jun (Reuters) - Europa stehen einer Studie zufolge erhebliche Mittel gegen US-Drohungen mit Zöllen oder dem Entzug militärischer Hilfe zur Verfügung. Demnach hält Europa US-Vermögenswerte im Wert von 9,6 Billionen Dollar. Das ist rund das Anderthalbfache der Summe, die die USA in ‌Europa angelegt haben. Dies geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Analyse des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) hervor. Diese Asymmetrie verschaffe einen echten finanziellen Einfluss. ⁠Um ihn zu ⁠nutzen, müssten allerdings regulatorische Privilegien abgeschafft werden, die US-Staatsanleihen in Europa momentan genießen würden.

"Derzeit erhalten US-Staatsanleihen eine bedingungslose Ausnahme", sagte IfW-Experte Farzad Saidi. "Sie sind günstiger, als es ihre eigenen Kreditkennzahlen rechtfertigen würden. Mit der vorgeschlagenen Regeländerung würden sie im Einklang mit diesen Kennzahlen behandelt."

Die Studienautoren untersuchen die Abschaffung des ‌sogenannten Null-Risikogewicht-Privilegs für US-Staatsanleihen in zwei europäischen Regelwerken: ‌dem Risikopuffer Spread-Risiko-Aufschlag unter Solvency II und dem Risikogewicht unter der Eigenkapitalverordnung (CRR). "Angesichts einer US-Schuldenquote von über 120 Prozent und einer bereits erfolgten Herabstufung durch die Rating-Agenturen ist dieses ⁠Null-Risikogewichts-Privileg aus rein aufsichtsrechtlicher Sicht kaum noch zu rechtfertigen", sagte Saidi.

Die Auswirkungen wären ‌der Studie zufolge erheblich. Über europäische ⁠Versicherer, Banken und Pensionsfonds hinweg schätzen die Autoren, dass die Abschaffung des Privilegs die Nachfrage nach US-Staatsanleihen über ein Jahrzehnt um rund 200 Milliarden Dollar verringern würde. Der daraus resultierende Renditeanstieg könne die Finanzierungskosten ‌des US-Haushalts um geschätzt 33 bis 42 ⁠Milliarden Dollar nach oben treiben - pro ⁠Jahr. Das entspreche etwa einem Fünftel bis einem Viertel des aktuellen Budgets des US-amerikanischen Department of the Army. Zugleich könnte die Umschichtung in europäische Staats- und Bankanleihen die Finanzierungsstruktur europäischer Banken verbessern und deren Dollar-Abhängigkeit verringern.

Die Effekte an den Finanzmärkten wären der Studie zufolge überschaubar. Da ein großer Teil der europäischen Dollar-Positionen abgesichert sei, erzeuge das Auflösen dieser Absicherungen teilweise gegenläufige Ströme, weshalb eine Dollar-Abwertung und ein Anstieg der Renditen eher schrittweise als ⁠abrupt eintreten dürften. Die Wechselkursentwicklung sollte gleichwohl genau beobachtet werden.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Rüttger - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)