Umfrage: Wachstum der US-Wirtschaft beschleunigt sich im Juni

Washington, ⁠23. Jun (Reuters) - Die US-Wirtschaft hat im Juni einer Umfrage zufolge an Schwung gewonnen. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie ‌und Dienstleister zusammen - stieg um 0,7 Punkte auf 52,2 Zähler, wie der Finanzdienstleister ⁠S&P ⁠Global am Dienstag zu seiner monatlichen Unternehmensbefragung mitteilte. Dies ist ein Fünfmonatshoch. Das Barometer liegt damit deutlich über der Marke von 50 Zählern, ‌ab der es Wachstum signalisiert.

"Positivere ‌Nachrichten aus dem Nahen Osten haben im Juni dazu beigetragen, das Vertrauen ⁠der US-Unternehmen ein Stück weit wiederherzustellen", sagte ‌der Chefvolkswirt von ⁠S&P Global Market Intelligence, Chris Williamson. Dennoch bleibe das von dem Frühindikator signalisierte gesamtwirtschaftliche Wachstumstempo im Vergleich ‌zur Phase ⁠vor Ausbruch des Nahost-Konflikts ⁠zu Jahresbeginn relativ verhalten. Die Wirtschaft dürfte demnach im zweiten Quartal nur etwa mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von einem Prozent wachsen. Zu Jahresbeginn waren es noch 1,6 Prozent.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert ⁠von Rene Wagner - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)