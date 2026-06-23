UniCredit braucht für Commerzbank wohl bald mehr Kapitalpuffer

Mailand, 23. ⁠Jun (Reuters) - Die italienische Großbank UniCredit muss nach dem unerwartet großen Zuspruch für das Übernahmeangebot für die Commerzbank voraussichtlich bald höhere Kapitalpuffer nachweisen. Vorstandschef Andrea Orcel sagte am Dienstag, es sei wahrscheinlicher geworden, dass die Bankenaufseher der Europäischen Zentralbank (EZB) feststellten, dass ‌UniCredit bereits die Kontrolle über die Commerzbank ausübe, auch wenn sie nicht die Mehrheit der Anteile halte. Das würde bedeuten, dass die Italiener mehr hartes ⁠Kernkapital vorhalten ⁠müssen, um auch die Risiken der Commerzbank abzupuffern. Orcel hatte lange Zeit betont, es werde ihm gelingen, diese Situation zu vermeiden.

Nach der ersten Annahmefrist hat sich UniCredit mehr als 30 Prozent an der Commerzbank gesichert und kann über den Tausch von Derivaten in Aktien bis auf 42,5 Prozent aufstocken. Das ‌würde aller Voraussicht nach für eine Mehrheit auf ‌der Hauptversammlung reichen. Orcel sagte, damit könne UniCredit das Management der Commerzbank dazu bringen, seine Strategie für das Frankfurter Geldhaus umzusetzen.

Der Commerzbank-Vorstand um Bettina Orlopp hält nichts von ⁠den im April vorgestellten Plänen für die Bank, die einen größeren Stellenabbau und ‌Einschnitte ins Auslandsgeschäft vorsehen. Der UniCredit-Chef sagte, ⁠er habe sich 18 Monate lang zurückgehalten, die Pläne zu präsentieren, weil er gewusst habe, dass sie "eine emotionale Reaktion" hervorrufen würde. Schon in der vergangenen Woche hatte UniCredit darauf verwiesen, dass man damit alle ‌Mandate im Aufsichtsrat besetzen und so ⁠den Vorstand bestimmen könne. Die zweite ⁠Annahmefrist für die Commerzbank-Aktionäre läuft noch bis 3. Juli.

Orcel sagte, der einzige Grund, warum sich die Commerzbank-Aktie so positiv entwickelt habe, sei das Interesse von UniCredit. Bis auf fünf hätten alle aktiven institutionellen Commerzbank-Investoren ihre Aktien entweder verkauft oder angedient. Die Commerzbank hatte dagegen darauf verwiesen, dass ihre Großaktionäre nur ein Prozent der Aktien angedient hätten und nach ihren Erkenntnissen der Großteil der Annahmequote auf Derivategeschäfte von UniCredit mit einigen Banken zurückzuführen sei.

(Bericht ⁠von Valentina Za,geschrieben von Alexander Hübner. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)