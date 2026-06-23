US-Index Nasdaq 100 fällt zwei Prozent

Nach herben Verlusten an den asiatischen Märkten hat auch die Wall Street am Dienstag tief im Minus eröffnet. Besonders Tech-Werte litten: Der Auswahlindex Nasdaq 100 büßte im frühen Handel 2,1 Prozent auf 29.713 Punkte ein. Damit endet die jüngste Rally bei den beliebten Werten vorerst.

Auslöser der Verkäufe waren einmal mehr Ängste um den KI-Boom. Große Tech-Konzerne, sogenannte "Hyperscaler", investieren Milliardensummen in neue KI-Rechenkapazität, beispielsweise Alphabet oder Amazon. Profiteure dieses "Capex-Booms" (Kapitalausgaben-Boom) waren im bisherigen Börsenjahr vor allem die Hersteller von Mikrochips, seien es Prozessoren oder Speicher.

Entsprechend stark ging es für Aktien wie Sandisk, Micron, Marvell oder Western Digital seit Jahresbeginn nach oben, während vorherige Boom-Gewinner wie Nvidia weniger stark stiegen. In Südkorea wiederum haussierten Samsung und SK Hynix massiv. Manche Aktien verteuerten sich um mehrere hundert Prozent. Am Dienstag wiederum büßten diese Aktien bis zu zehn Prozent und mehr ein.

Allerdings hielt sich eine latente Skepsis, ob die Ausbaupläne, zunehmend über Fremdkapital finanziert, am Ende lukrative Zugewinne bringen und sich damit rentieren. Schon mehrfach zuvor kam es deshalb zu kleineren Rücksetzern und Pausen in der KI-Rally, so wie auch am Dienstag.

"Wir sehen einen in höchstem Maße stimmungsgetriebenen Handel. Gerade in der Nähe von Rekordnotierungen werden Anleger schnell nervös, wenn sich die Rally dann nicht direkt mit Schwung nach oben fortsetzt", schrieb der Marktbeobachter Jochen Stanzl von der Consorsbank

"Der Kursrückgang sollte weniger als Urteil über die Fundamentaldaten Koreas gesehen werden, sondern vielmehr als Erinnerung daran, wie die jüngste Rally finanziert wurde", sagte indes Börsenhändler Chris Cha von der US-Investmentbabk Goldman Sachs. "Dadurch bleibt meine mittelfristige Einschätzung im Großen und Ganzen unverändert, während ich hinsichtlich der kurzfristigen Entwicklung etwas vorsichtiger bin."

(mit Material von dpa-AFX)