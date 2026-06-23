Verfassungsgericht vor neuem Urteil zur Rundfunkfinanzierung

Karlsruhe, 23. Jun (Reuters) - ⁠Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe steht vor einem weiteren Urteil zur Rundfunkfinanzierung. Anlass sind Verfassungsbeschwerden von ARD und ZDF, über die der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts am Dienstag verhandelte. Die Bundesländer hatten Ende 2024 eine Beitragserhöhung von 58 Cent pro Monat abgelehnt, obwohl die unabhängige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF) diese vorgeschlagen hatte. Deshalb sehen ‌die öffentlich-rechtlichen Sender ihre Rundfunkfreiheit verletzt.

Nach der bisherigen Rechtsprechung des höchsten Gerichts dürfen die Länder nur ausnahmsweise von KEF-Vorschlägen abweichen, etwa wenn sie eine finanzielle Überforderung der Beitragszahler darlegen. Diese Ablehnung wurde ⁠jedoch damit begründet, ⁠dass für die Sender umfangreiche Reformen geplant seien und sie ihren Bedarf bis Ende 2026 durch ihre Rücklagen finanzieren könnten. Ob diese Begründung trägt oder einen verfassungswidrigen Eingriff darstellt, war die Kernfrage der Verhandlung in Karlsruhe.

Das Urteil wird erst in einigen Monaten erwartet. Wären die Verfassungsbeschwerden von ARD und ZDF erfolglos, hätten die Bundesländer künftig mehr Spielraum, von den Empfehlungen der unabhängigen KEF abzuweichen.

Gerichtspräsident Stephan Harbarth machte in ‌seiner Einführung deutlich, dass die "Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk" im ‌Grundgesetz garantiert ist und "schlechthin konstituierend für die freiheitliche demokratische Grundordnung" sei. Dazu gehöre neben der Staatsferne auch die bedarfsgerechte Finanzierung der Öffentlich-Rechtlichen. Es gehe in dem aktuellen Verfahren darum, ob die Länder abweichen dürfen, wenn sie den Finanzbedarf ⁠nicht in Abrede stellen, aber andere Finanzierungswege vorsehen.

Das Verfahren in Karlsruhe hat eine Besonderheit: Die ursprünglich vorgeschlagene ‌Beitragserhöhung um 58 Cent ist nämlich überholt. Die KEF ⁠legte Anfang 2026 einen weiteren Bericht vor, nachdem nur noch eine Anhebung um 28 Cent vorgeschlagen wird, also von aktuell 18,36 Euro auf 18,64 Euro. Sie soll erst am 1. Januar 2027 gelten, sodass es gegenwärtig beim alten Beitrag bleibt. Für die KEF begründete Martin Detzel ‌die Korrektur in der Verhandlung damit, dass es mehr ⁠zahlungspflichtige Haushalte und damit mehr Beitragszahler geben ⁠wird. Außerdem wirkten sich die gestiegenen Zinsen aus. Dies habe der neue Bericht berücksichtigt, aber auch die verweigerte Erhöhung sei in die neue Berechnung eingeflossen.

Die Länder sahen sich in der Verhandlung in Karlsruhe bestätigt, dass sie die ursprünglich geforderte Erhöhung abgelehnt hatten. Die Rücklagen von etwas über einer Milliarde Euro würden bis Ende 2026 ausreichen. Dem widersprachen die Sender.

Der Intendant des Mitteldeutschen Rundfunks, Ralf Ludwig, nannte Mittelsperren, Programmstreichungen und aufgeschobene Investitionen als Folge der ausgebliebenen Beitragserhöhung. Aber auch für das Jahr 2027 sei die Erhöhung von 28 Cent noch keineswegs beschlossen. Auf Nachfrage der Richterbank räumte Staatsminister Rainer Robra ⁠aus Sachsen-Anhalt ein, dass man vor der Landtagswahl im September nicht darüber entscheiden werde.

(Bericht von Ursula Knapp,redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)