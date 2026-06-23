VW Vz. - Alarmstufe rot: 16-Jahres-Tief!

Die VW Vz.-Aktie bleibt aus technischer Sicht unter Druck. Unser Scoringmodell auf Basis von sieben verschiedenen Indikatoren weist aktuell eine Punktzahl von null aus, d. h. es wird ein klarer Abwärtstrend signalisiert. Auch charttechnisch bewegt sich der Autotitel auf sehr dünnem Eis. So wurde in der vergangenen Woche die zuvor etablierte Schiebezone zwischen 93 EUR und 83 EUR nach unten aufgelöst – ein klassischer Hinweis darauf, dass der Abgabedruck wieder zunimmt. Aus der Höhe dieser Range lässt sich ein technisches Kursziel von 73 EUR ableiten. Damit stehen die bisherigen Tiefs zwischen 86 EUR und 79 EUR im Feuer. In den letzten 20 Jahren hatte das Papier in diesem Bereich immer wieder wichtige Lows ausgebildet, weshalb ein Bruch dieser Bastion den laufenden Abwärtsimpuls nochmals beschleunigen könnte. Nach der angeführte Schiebezone droht dann übergeordnet sogar ein absteigendes Dreieck bzw. sogar eine große Topbildung. In der Summe droht dem VW-Chart ein weiterer Crashtest, der nur verhindert werden kann, wenn die Marke von 86 EUR zeitnah zurückerobert wird.

VW Vz. (Weekly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart VW Vz.

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.