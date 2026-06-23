WDH/Eurozone: Unternehmensstimmung steigt erstmals seit Beginn des Iran-Kriegs

dpa-AFX · Uhr
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LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich im Juni erstmals seit Ausbruch des Iran-Kriegs wieder verbessert. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für die Eurozone stieg um 1,0 Punkte auf 49,5 Punkte, wie S&P am Dienstag in London nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg auf 49,2 Punkte gerechnet.

In den Monaten März bis Mai war der Stimmungsindikator noch jeweils gefallen, nachdem der Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar und die Sperrung der Straße von Hormus stark belastet hatte. Trotz des Anstiegs im Juni bleibt der Stimmungsindikator unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet./jkr/jsl/nas

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