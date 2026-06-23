Wirtschaft lobt Rentenpläne - Gewerkschaften üben scharfe Kritik

Berlin, 23. Jun (Reuters) - Die ⁠Vorschläge der Rentenkommission stoßen auf ein geteiltes Echo: Wirtschaftsverbände reagierten am Dienstag überwiegend mit Lob, während aus den Gewerkschaften viel Kritik kam. "Die Vorschläge der Rentenkommission markieren wichtige Schritte auf dem Weg zu einer überfälligen Reform unseres Rentensystems", sagte der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Peter Adrian. Die Wirtschaft leiste bei der Alterssicherung einen enormen Beitrag. Sie sei deshalb sehr auf ein tragfähiges System angewiesen, das auch den Standort stabilisiere. "Für ein nachhaltig finanziertes Rentensystem brauchen wir aber nicht nur isolierte Reformschritte, sondern ‌auch eine Wirtschaft, die wieder auf den Wachstumspfad kommt", sagte Adrian. "Beides gehört zusammen."

Ähnlich äußerte sich Handwerks-Präsident Jörg Dittrich. Die Vorschläge der Kommission, die die schwarz-rote Regierung umsetzen will, hätten das Potenzial, für mehr Gerechtigkeit zwischen den Generationen zu sorgen. Betriebe und Beschäftigte würden dafür aber einen Preis zahlen. ⁠So soll eine obligatorische, kapitalgedeckte ⁠Zusatzrente nach schwedischem Vorbild eingeführt werden. Den erforderlichen Zusatzbeitrag sollen Arbeitgeber und Arbeitnehmer jeweils zur Hälfte tragen. "Nur bei gleichzeitiger Entlastung an anderer Stelle wird die Wirtschaft wieder in Schwung kommen", so Dittrich.

Der Verband der Jungen Unternehmer teilte mit, Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) verdiene Unterstützung dafür, dass sie jetzt die Belastungen der jungen Generation betone. Deshalb sei begrüßenswert, dass Bas und auch Kanzler Friedrich Merz (CDU) über längere Lebensarbeitszeiten, die Abschaffung von Fehlanreizen zur Frühverrentung und die Stärkung des Nachhaltigkeitsfaktors sprächen. "Die junge Generation kann nicht dauerhaft immer höhere Beiträge zahlen, immer höhere Steuerzuschüsse finanzieren, ohne gleichzeitig darauf vertrauen zu können, später selbst eine stabile Altersvorsorge zu ‌erhalten." Diese Sorge sei nun kleiner geworden.

Der Vermögensverwalter Lupus Alpha kritisierte, dass die betriebliche Altersvorsorge ‌in den Kommissionsvorschlägen nur eine Nebenrolle spiele. "Sie gehört als verpflichtendes Modell ins Zentrum." Sie erreiche Beschäftigte ganz automatisch, während in der dritten Säule der privaten Altersvorsorge Eigeninitiative gefragt sei.

Der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga wandte sich gegen den Vorschlag, Minijobs nur noch für Schüler zu erlauben. Dies gehe an der Realität vieler Betriebe vorbei und wäre für das ⁠Gastgewerbe eine Katastrophe. "Das ist ein Frontalangriff auf die Flexibilität am Arbeitsmarkt." Minijobber entrichten für Einkünfte von bis zu 603 Euro im Monat weder Steuern noch Sozialgaben. ‌Sie haben in der Regel keine oder nur sehr geringe Rentenansprüche. In der Gastronomie ⁠sind sie wichtig, um Stoßzeiten mit zusätzlichem Personal stemmen zu können.

GEWERKSCHAFTEN: LEBENSLEISTUNG WIRD NICHT GEWÜRDIGT

Deutliche Kritik am Bericht der Kommission kam vom Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. "Die Abschaffung der Rente nach 45 Beitragsjahren ist aus Sicht des DGB falsch", sagte die DGB-Vorsitzende Yasmin Fahimi. "Rentenpolitik ist eben nicht nur Mathematik - sie ist auch eine Frage der Gerechtigkeit." Die Bundesregierung müsse die Lebensleistung der Menschen anerkennen. Wer durchschnittlich mehr ‌als zehn Jahre länger Beiträge gezahlt habe, müsse auch zwei Jahre früher in Rente ⁠gehen dürfen. Viele schafften es schon heute nicht, gesund bis zum ⁠Renteneintritt zu arbeiten. Dass die Kommission das Rentenalter wenigstens langsamer anheben wolle, als es aktuell steige, sei ein kleiner Lichtblick.

"Wer 45 Jahre seinen Buckel krumm gemacht hat, muss ein Recht darauf haben, abschlagsfrei früher in Rente gehen zu können", sagte Verdi-Chef Frank Werneke. Auch der vorzeitige Renteneintritt für langjährig Versicherte mit 35 und mehr Beitragsjahren sei wichtig. "Abertausende Menschen, ob in der Pflege, der Paketzustellung, der Abfallwirtschaft oder anderswo können schlicht aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weiterarbeiten und müssen häufig vorzeitig in Rente gehen", betonte Werneke. "Die Lebensleistung dieser Menschen abzuwerten, ist nicht akzeptabel."

Die DIHK sieht dagegen in einem der Stopp der Frühverrentung ein wichtiges Signal zur Bekämpfung des Fachkräftemangels. "Hier geht es jedes Jahr um 250.000 Menschen, die dem Arbeitsmarkt erhalten bleiben", sagte Adrian. "Das entlastet alle Beitrags- und Einzahler zugleich immerhin um zehn Milliarden Euro jährlich." Sinnvoll seien die vorgeschlagenen Verbesserungen, um Härtefälle abzufedern. So bleibe die Reform sozial verantwortbar und ⁠ökonomisch konsequent.

Christiane Benner, Erste Vorsitzende der IG Metall, signalisierte Unterstützung für einzelne Ansätze. Bei der betriebliche Altersversorgung bestehe aber weiterhin ein erheblicher Handlungsbedarf: "Eine verlässliche und tarifvertraglich abgesicherte betriebliche Altersvorsorge muss ein zentraler Baustein einer modernen Alterssicherung sein."

(Bericht von Rene Wagner und Christian Krämer. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)