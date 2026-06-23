WOCHENVORSCHAU: Termine bis 7. Juli 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 7. Juli

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Veröffentlichung) 07:00 FIN: Erzeugerpreise 5/26 09:30 POL: Arbeitslosenquote 5/26 10:00 DEU: Ifo-Geschäftsklima 6/26 14:30 USA: Leistungsbilanz Q1/26 15:00 BEL: Geschäftsklima 6/26 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 5/26 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) 18:00 RUS: Industrieproduktion 5/26 SONSTIGE TERMINE DEU: Start der Messe Eurobike, Frankfurt/M. 09:00 DEU: Potsdamer Konferenz für Nationale Cybersicherheit 2026, Potsdam Unter dem Leitmotiv «What Now? Cybersicherheit in Zeiten des globalen Umbruchs neu gestalten» lädt das Hasso-Plattner-Institut (HPI) Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Sicherheitsbehörden zur Diskussion über Maßnahmen, um Deutschland und Europa besser zu schützen. + 11.00 Pk mit Sinan Selen, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) und Claudia Plattner, Präsidentin des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 09:30 DEU: Goldman Sachs Medien-Roundtable zu M&A-Aktivitäten im ersten Halbjahr (M&A - Mergers & Acquisitions - Fusionen und Übernahmen), Frankfurt/M. Mit Christopher Droege, Head of M&A Deutschland und Österreich, und Tibor Kossa, Co-Head Investment Banking Deutschland und Österreich. 10:00 DEU: DENEFF-Jahreskonferenz 2026, Berlin Die Konferenz widmet sich den zentralen Fragen rund um Energieeffizienz, Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit. Diskutiert wird unter anderem, wie Markt und Politik auf wirtschaftliche, gesellschaftliche und geopolitische Herausforderungen reagieren können. + 10.15 Keynotes Grünen-Vorsitzende Franziska Brantner und CSU-Generalsekretär Martin Huber + 18.00 Preisverleihung RealGreen Award mit und unter der Schirmherrschaft von Bundesumweltminister Carsten Schneider SPD) 12:00 DEU: Tui stellt die Sommersaison 2026 vor, Berlin Beim «Tui Summer-Update 2026» sollen unter anderem die populärsten Reiseziele und besonders dynamisch wachsende Segmente im Tourismusbereich vorgestellt werden. BEL: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Pläne für einfachere Besteuerung und für Vorschriften für Energieprodukte vor, Brüssel --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 25. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Zahlen 10:00 DEU: Bilanz-Pk Taunus-Sparkasse, Bad Homburg 10:00 DEU: GFT, Hauptversammlung 10:00 DEU: Porsche SE, Hauptversammlung 10:00 DEU: MLP, Hauptversammlung 10:00 GRC: Alpha Bank, Hauptversammlung 11:00 ITA: Pirelli, Hauptversammlung 12:00 SWE: Telia Company AB, Hauptversammlung 15:00 USA: Moderna, Science Day 19:00 USA: Dell, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: PSI, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 4/26 (endgültig) 08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 5/26 (endgültig) 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 6/26 09:00 ESP: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung) 09:00 ESP: Erzeugerpreise 5/26 09:00 DEU: NIM-Verbrauchervertrauen 7/26 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 5/26 14:30 USA: CFNA-Index 5/26 14:30 USA: Realer privater Konsum 5/26 14:30 USA: Kern-PCE-Preisindex 5/26 14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 5/26 (vorläufig) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Langlebige Güter 5/26 (vorläufig) 14:30 USA: BIP Q1/26 (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Privater Konsum Q1/26 (3. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE 11:00 DEU: Dekabank: Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick, Frankfurt/M. 11:00 DEU: Pk ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland und Sachsen Sommer 2026, Dresden 12:30 DEU: J.P. Morgan Investment Banking Roundtable, Frankfurt/M. 11:00 FRA: EU-Haushalt 2028-2034: Die Zukunft des Europäischen Sozialfonds (ESF+), Straßburg --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 26. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Dermapharm Holding, Hauptversammlung 11:00 GBR: Kingfisher, Hauptversammlung 17:00 GBR: Ende der Angebotsfrist für den Investor Castlelake für Easyjet TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 6/26 08:00 SWE: Erzeugerpreise 5/26 09:00 SWE: Wirtschaftstendenz 6/26 11:00 ITA: Verbrauchervertrauen 6/26 11:00 ITA: Produzentenvertrauen 6/26 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 5/26 (vorläufig) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE -- --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 29. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 07:50 NLD: Prosus, Jahreszahlen 10:00 DEU: Nagarro, Hauptversammlung 18:00 USA: Snowflake, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 5/26 08:00 SWE: Handelsbilanz 5/26 09:00 ESP: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig) 09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 5/26 10:00 EUR: EZB Geldmenge M3 5/26 11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 6/26 11:00 EUR: Industrievertrauen 6/26 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/26 (endgültig) 11:30 BEL: Verbraucherpreise 6/26 16:30 USA: Dallas Fed Verarbeitende Industrie 6/26 SONSTIGE TERMINE 19:00 PRT: Zentralbanken-Forum der Europäischen Zentralbank (EZB): «Shaping Europe's future: innovation, growth and stability», Sintra 19:45 DEU: «Klimaschutz, Wirtschaft und Arbeit - wie geht das pragmatisch zusammen?» - Hochsauerlandgespräch mit Bundesumweltminister Carsten Schneider, Bestwig LUX: Treffen der EU-Arbeits- und Sozialminister, Luxemburg --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 30. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Sainsbury, Q1-Umsatz 10:00 DEU: Kontron, Hauptversammlung 10:00 DEU: Centrotherm, Hauptversammlung 22:15 USA: Nike, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 5/26 01:50 JPN: Industrieproduktion 5/26 (vorläufig) 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 07:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 5/26 08:00 GBR: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Privatkonsum Q1/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Im- und Exporte Q1/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Leistungsbilanz Q1/26 08:00 DNK: BIP Q1/26 (2. Veröffentlichung) 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 5/26 08:00 DNK: Arbeitslosenquote 5/26 08:30 HUN: Handelsbilanz 5/26 08:45 FRA: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 5/26 09:00 CHE: KOF Frühindikator 6/26 09:30 POL: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig) 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 6/26 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 6/26 10:00 BGR: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig) 10:00 ITA: Erzeugerpreise 5/26 11:00 ITA: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig) 15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 4/26 15:45 USA: MNI Chicago PMI 6/26 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 6/26 16:00 USA: JOLTS Offene Stellen 5/26 SONSTIGE TERMINE 18:00 DEU: Veranstaltung der Helmut-Schmidt-Stiftung «Hafen im Wandel: Globale Umbrüche und soziale Ungleichheit», Hamburg --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 1. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Associated British Foods, Q3-Umsatz 10:00 DEU: Telefonica Deutschland, Hauptversammlung 10:00 DEU: Norma, Hauptversammlung 10:00 AUT: Voestalpine, Hauptversammlung 11:00 DEU: Hermle, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: General Mills, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Tankan Q2/26 02:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: RatingDog PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 06:30 NLD: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig) 08:30 CHE: Einzelhandelsumsatz 5/26 09:00 AUS: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig) 09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 09:55 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 11:00 EUR: Verbraucherpreise 6/26 (vorläufig) 12:00 PRT: Industrieproduktion 5/26 14:15 USA: ADP-Beschäftigungsänderung 6/26 15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 6/26 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 6/26 16:00 USA: Bauinvestitionen 5/26 18:00 RUS: Einzelhandelsumsatz 5/26 18:00 RUS: Arbeitslosenquote 5/26 SONSTIGE TERMINE BEL: Härtere Zollregeln für Stahlimporte in die EU treten in Kraft, Brüssel BEL: Irland übernimmt turnusgemäß den Vorsitz des Ministerrates der Europäischen Union (EU), Brüssel EUR: Neue Zollvorschriften für kleine Pakete in EU: Pauschalzoll auch auf importierte Billigwaren, Europaweit --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 2. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 FRA: Sodexo, Q3-Umsatz, Issy-les-Moulineaux 10:00 DEU: Maschinenbauverband VDMA zum Auftragseingang Mai 2026 08:45 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet in Streit um Urheberschutz für USM-Haller-Möbelsystem, Karlsruhe TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: Sainsbury, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:30 CHE: Verbraucherpreise 6/26 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 6/26 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 5/26 11:00 EUR: Arbeitslosenquote 5/26 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 6/26 16:00 USA: Auftragseingang Indsutrie 5/26 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 5/26 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Eröffnung der Infineon Smart Power Fab, Dresden Mit der «Smart Power Fab» reagiert Infineon auf die steigende Nachfrage nach Halbleitern etwa für erneuerbare Energien, Rechenzentren und Elektromobilität. In der neuen Fabrik sollen rund 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 3. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 NOR: Aker ASA, Q2-Umsatz 10:00 DEU: Syzygy, Hauptversammlung 10:00 DEU: Mutares, Hauptversammlung 10:00 DEU: Einhell, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Rating DOG PMI Deinste 6/26 08:45 FRA: Industrieproduktion 5/26 09:00 ESP: Industrieproduktion 5/26 09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 6/26 09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 6/26 09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 5/26 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 6/26 (2. Veröffentlichung) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Berufungsverhandlung über Rückforderungen der Investitionsbank Brandenburg von Corona-Soforthilfen, Berlin HINWEIS USA: Feiertag und verkürzter Handel "Independence Day" --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 6. JULI TERMINE UNTERNEHMEN -- TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 5/26 09:30 DEU: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26 10:30 EUR: Sentix-Investorenvertrauen 7/26 10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 6/26 11:00 EUR: Erzeugerpreise 5/26 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 5/26 15:45 USA: S&P Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen 6/26 (2. Veröffentlichtung) 16:00 USA: ISM-Index 6/26 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Konferenz Bundesagentur für Arbeit (BA) und DGB Baden-Württemberg zu den Potenzialen und Herausforderungen von KI in den Betrieben --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 7. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: TLG Immobilien, Hauptversammlung 11:00 DEU: Delticom, Hauptversammlung 12:00 GBR: Marks & Spencer, Hauptversammlung DEU: Heckler & Koch, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Ausgaben privater Haushalte 5/26 08:00 DEU: Industrieproduktion 5/26 08:45 FRA: Handelsbilanz 5/26 14:15 USA: ADP-Bericht zum Arbeitsmarkt 14:30 USA: Handelsbilanz 5/26 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Personaldebatte OEAG Holding GmbH und Arbeitgeberverband Gesamtmetall zu Bürokratieabbau in Unternehmen 09:00 DEU: Tagesspiegel Background Fachkonferenz Agrar & Ernährung ---------------------------------------------------------------------------------------

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