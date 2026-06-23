Zinsängste und Tech-Abverkauf ziehen Europas Börsen nach unten

Die ⁠Furcht vor steigenden Zinsen und ein weltweiter Ausverkauf bei Technologiewerten haben den europäischen Börsen zugesetzt. Dax und EuroStoxx 50 gaben am Dienstag jeweils bis zu 1,6 Prozent auf 24.729 und 6209 Punkte nach. An der Wall Street zeichneten sich vorbörslich ebenfalls deutliche Verluste ab, nachdem zuvor bereits die asiatischen Märkte schwächer tendiert hatten.

Anleger befürchten, dass die US-Notenbank Fed unter ihrem neuen Chef Kevin Warsh die Zinsen bald anheben wird. Zudem wachsen die Bedenken wegen der hohen ‌schuldenfinanzierten Investitionen von Unternehmen in Künstliche Intelligenz (KI).

"Der Dax gerät unter dieselbe Welle an Gewinnmitnahmen, die auch Asien und die US-Börsen erfasst hat", sagte Jochen Stanzl, Analyst der Consorsbank. "Die Schwäche der Technologieaktien weltweit beunruhigt die Anleger, während neue Impulse aus den laufenden Verhandlungen zwischen den USA ⁠und Iran fehlen."

Nach ⁠dem Rekordbörsengang sei auch der Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX für viele Privatanleger ein Indikator, wie hoch das Kurspotenzial im KI-Sektor noch ist. "Da die Aktie nun fast wieder dort angelangt ist, wo sie beim Börsengang in den Handel gestartet ist, sehen die Anleger auch für den gesamten Sektor rot."

Gewinnmitnahmen bei Chip-Werten

Der Raumfahrtkonzern von Elon Musk steuerte mit einem vorbörslichen Minus von rund fünf Prozent auf den vierten Handelstag in Folge mit Kursverlusten zu. Das Unternehmen hatte sich angesichts steigender Ausgaben kürzlich zum ersten Mal über den Anleihemarkt frisches Geld besorgt und ist damit anfälliger für steigende ‌Finanzierungskosten. Schwergewichte wie die Google-Mutter Alphabet und Meta steuerten ebenfalls auf erneute Verluste zu. ‌Die US-Tech-Konzerne finanzieren den Ausbau der KI-Infrastruktur zunehmend über den Schuldenmarkt. Höhere Zinsen würden diese Kredite verteuern.

Auch bei europäischen Chip-Aktien nahmen Anleger nach der jüngsten Rally Gewinne mit. Die Titel von Infineon fielen in der Spitze um sechs Prozent. Der Chipausrüster Suss Microtec büßte in der Spitze 14 Prozent ein. Die Papiere der ⁠Halbleiterausrüster Aixtron und ASML rutschten jeweils mehr als fünf Prozent ab. Der europäische Technologiesektor gab um 3,5 Prozent nach und steuerte auf den größten ‌Tagesverlust seit Februar zu.

Technologieaktien zählten in diesem Quartal bislang zu den größten Gewinnern. ⁠Infineon und STMicro hatten sich zuletzt am Anleihemarkt ebenfalls frisches Geld besorgt. "Wenn die Unternehmen weiterhin Schulden aufnehmen müssen, bevor sie ausreichende Renditen aus diesen Investitionen erzielen, könnten die Anleger beginnen, das Schuldenprofil und die Nachhaltigkeit der potenziellen Gewinne auf der Aktienseite infrage zu stellen", sagte Kiran Ganesh, Experte bei der Großbank UBS.

Steigende Zinsen erwartet

Anleger erwarten, dass Fed-Chef Warsh den Inflationsdruck bekämpfen wird, der ‌durch höhere Energiekosten und Zölle entsteht. Händler gehen laut dem FedWatch-Tool der CME ⁠Group nun davon aus, dass die US-Notenbank die Zinsen bis ⁠Ende dieses Jahres um 50 Basispunkte anheben wird. LSEG-Daten zufolge wetten die Märkte zudem darauf, dass auch die Europäische Zentralbank (EZB) die Kreditkosten im weiteren Jahresverlauf um weitere 25 Basispunkte erhöhen wird.

Die Zinsängste belasteten auch andere Anlageklassen. Der Goldpreis sank in der Spitze um 2,4 Prozent auf 4.091 Dollar je Feinunze. Höhere Zinsen machen eine Investition in das gelbe Edelmetall unattraktiver.

Auch die Ölpreise setzten ihren Rückgang fort. Rohöl der Sorte Brent und US-Leichtöl WTI verbilligten sich jeweils in der Spitze um knapp zwei Prozent auf 76,43 Dollar und 72,48 Dollar je Barrel. Für Entspannung sorgte vor allem die Aussicht auf eine Normalisierung der Öllieferungen durch die Straße von Hormus. Schifffahrtsdaten zufolge nahm der Tankerverkehr in der Meerenge langsam wieder Fahrt auf.

Dennoch gebe es weiter große Unsicherheiten, warnten Experten. "Reeder und Betreiber benötigen die Gewissheit, dass die von Minen ausgehenden ⁠Gefahren vollständig beseitigt wurden", sagte Tamas Varga, Analyst bei PVM Oil Associates. "Beschädigte Häfen, Trümmer im Wasser und Verkehrsstaus stellen zusätzliche Hindernisse für eine bedingungslose Steigerung des Schiffsverkehrs dar."