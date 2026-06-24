AKTIE IM FOKUS: Gesunkene Profitabilität von Fedex lastet auch auf DHL Group

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine rückläufige Profitabilität von Fedex im vierten Quartal hat den Aktienkurs am Vorabend nachbörslich belastet und am Mittwoch auch die Papiere der DHL Group . Auf Tradegate verloren die Anteile des deutschen Konkurrenten gut ein Prozent auf 50,46 Euro im Vergleich zum Vortagesschluss.

Fedex-Aktien hatten am Dienstag nachbörslich mehr als sechs Prozent eingebüßt und waren erstmals seit Jahresbeginn unter die Marke von 300 US-Dollar gerutscht.

Beim US-Logistikriesen ist die bereinigte Marge auf 8,4 Prozent gesunken, von 9,1 Prozent im Vorjahreszeitraum. Damit blieb Fedex hinter der durchschnittlichen Erwartung von Analysten zurück. Auch die Zielvorgabe für das bereinigte Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr liegt Marktexperten zufolge etwas unter der Konsensschätzung./bek/zb

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