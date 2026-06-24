AKTIE IM FOKUS: Puma wieder erholt - Goldman und Deutsche Bank beruhigen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Puma haben sich am Mittwoch wieder etwas vom schwachen Vortag erholt. Mit etwa 3,9 Prozent Kursplus auf 27,15 Euro kehrten sie prompt über die tags zuvor gerissene 50-Tage-Linie zurück. Da hatte sich Bernstein-Analyst William Woods skeptisch hinsichtlich der Umsatzentwicklung im zweiten Quartal geäußert.

Inzwischen sorgten die Experten von Goldman Sachs und der Deutschen Bank wieder für etwas mehr Optimismus. Richard Edwards von Goldman rechnet im zweiten Halbjahr mit einer stärkeren Umsatzdynamik als im ersten. Und Adam Cochrane von der Deutschen Bank geht davon aus, dass sich im zweiten Quartal nach den unerwartet guten ersten drei Monaten weitere Anzeichen des Marken-Turnarounds zeigen.

Puma liegen 2026 mit 22 Prozent im Plus und stehen damit deutlich besser da als Adidas und Nike./ag/nas

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