AKTIE IM FOKUS: US-Chipspezialist Micron legt nachbörslich zweistellig zu

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Micron-Aktien sind nach den am Mittwochabend nach Börsenschluss veröffentlichten Zahlen und Prognosen des US-Speicherchip-Spezialisten deutlich gestiegen. Der Kurs der Aktie legte nachbörslich um bis zu rund 16 Prozent auf 1.216 Dollar zu. Sollte das Papier am Donnerstag in einem ähnlichen Umfang klettern, hätte es die Schwäche vom Dienstag wieder ausgemerzt.

Nach dem am Montag erreichten Rekordhoch von knapp 1.214 Dollar sackte der Kurs am Dienstag um 13 Prozent auf 1.052 Dollar ab. Die Micron-Anteile gehörten in den vergangenen Monaten wegen des KI-Booms zu den gefragtesten US-Aktien.

Seit Juni vergangenen Jahres zog der Börsenkurs um mehr als 700 Prozent an - das heißt, der Börsenwert hat sich seitdem mehr als verachtfacht. Gemessen am Schlusskurs vom Mittwoch lag dieser bei knapp 1,2 Billionen Dollar.

Damit zählt Micron inzwischen zu den zehn wertvollsten US-Konzernen. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen mit 140 Milliarden Dollar gerade mal auf Platz 73 gelegen./zb/stw

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